Overwatch 2 et Diablo 4 ne sortiront pas cette année, confirme Activision Blizzard

Overwatch 2 et Diablo 4 sont très attendus par les joueurs, mais ces derniers vont devoir faire preuve de patience. Activision Blizzard vient effectivement de confirmer que ni Overwatch 2 ni Diablo 4 ne sortiront en 2021.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendaient avec impatience Overwatch 2 et Diablo 4 cette année. Alors que beaucoup espéraient découvrir la date de sortie des prochains jeux de Blizzard lors de la BlizzConline les 19 et 20 février 2021, le studio a confirmé qu’ils ne sortiront pas cette année. En effet, Activision Blizzard vient de partager ses résultats du quatrième trimestre de l’année 2020.

Cinématique d’Overwatch 2 – Crédit : Activision Blizzard

En plus de revenir sur ses jeux actuels comme Call of Duty : Warzone, le battle royale free-to-play qui rencontre un immense succès, le développeur a déclaré que « nous faisons des progrès significatifs par rapport à nos projets de développement pour d’autres propriétés intellectuelles clés, dont nous prévoyons de stimuler la croissance en 2022 et au-delà ».

Une sortie en 2022 pour Overwatch 2 et Diablo 4

Overwatch 2 et Diablo 4 pourraient donc sortir en 2022, mais cela n’est même pas encore confirmé. En tout cas, il ne faut pas s’attendre à une sortie en 2021 pour les deux plus gros jeux attendus de Blizzard. Annoncé depuis 2019, Diablo 4 est toujours en cours de développement. Le hack’n slash aura notamment des dialogues plus immersifs que Diablo 3 (2012) ainsi qu’un monde ouvert dynamique.

D’ailleurs, un remake de Diablo 2 est aussi en préparation. Blizzard a annoncé il y a quelques semaines que le remake sera réalisé par Vicarious Visions qui est à l’origine du remake de Tony Hawk’s Pro Skater. Selon des sources, le remake de Diablo 2 devrait sortir avant Diablo 4, peut-être en 2021. Si cela est le cas, les fans auront au moins de quoi patienter en attendant le lancement du prochain opus.

Du côté de la franchise FPS, Overwatch est sorti depuis 2016, mais Activision Blizzard a déclaré dans ses résultats du quatrième trimestre de l’année 2020 que : « la franchise Overwatch continue d’engager sa communauté avec du contenu en jeu ». En effet, les équipes compétitives se préparent pour la quatrième saison d’Overwatch League qui démarre en avril. Blizzard avait déjà révélé en 2019 qu’Overwatch 2 sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il faudra bien entendu s’attendre également à une sortie sur les consoles next-gen en 2022.

Source : Polygon