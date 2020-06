Diablo 4 : monde ouvert, narration, multijoueur, où en est le développement du jeu ?

Crédit : Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo 4 a officiellement été annoncé à l’occasion de la BlizzCon 2019 en novembre dernier. Blizzard avait fait monter la hype auprès des joueurs en dévoilant une bande-annonce sombre et sinistre. Le studio californien en avait également profité pour révéler au public de la BlizzCon le cosplay officiel et magnifique de Lilith qui est le boss ultime de ce quatrième opus. Autant vous dire que la communauté des fans de jeux hack’n slash attend ce jeu avec beaucoup d’impatience. Un titre qui s’annonce grandiose, à l’exception d’un défaut : la connexion à Internet est obligatoire pour y jouer. Quoiqu’il en soit, l’équipe en charge du développement tient sa promesse de régulièrement donner des nouvelles de la progression du développement. Voici donc le résumé du rapport trimestriel de juin.

Diablo IV : le système d’échange d’objets ne fera pas l’unanimité

Des dialogues plus immersifs et un nouveau monde ouvert dynamique

Tout d’abord, Blizzard a révélé les changements au niveau de la narration. Celle-ci sera bien différente de celle de Diablo 3. Les interactions simples et complexes avec les PNJ se feront à l’aide d’un « mélange de mouvements de caméra chorégraphiés manuellement et automatiquement ». C’est-à-dire que les dialogues seront plus dynamiques et vivants sans pour autant se transformer en cinématique. D’ailleurs, les cinématiques seront encore plus impressionnantes. Nous apprenons en effet que Blizzard a prévu de « traiter la narration à la façon d’un film ».

Une nouveauté importante de Diablo 4 est son monde ouvert. En plus de la campagne et de l’histoire, vous aurez un accès illimité à « une multitude de systèmes et d’activités propres au monde ouvert ». Les activités annexes ne manquent pas dans le monde ouvert. Il y aura des évènements organisés, du multijoueur, de l’artisanat et même un système de camps. Ceux-ci sont au départ envahis par les ennemis. Vous pourrez les nettoyer pour les transformer en avant-postes alliés. Encore mieux, chaque camp a sa propre histoire. Des montures personnalisables seront également intégrées au monde ouvert.

Diablo 2 : une version remastered sortirait en 2020

Le multijoueur est bien pensé pour ne pas gâcher l’expérience des joueurs

Enfin, Blizzard a donné des nouvelles à propos du multijoueur (JcJ). Ce mode sera implémenté de façon à ce que Diablo 4 « ne devienne un MMORPG ». C’est-à-dire que vous croiserez des joueurs dans les lieux de rencontre, mais que les donjons resteront toujours privés. De plus, les joueurs solo ne se sentiront pas du tout défavorisés puisqu’ils pourront participer aux évènements mondiaux comme tout le monde.

Pour conclure, Diablo 4 avance bien même si toute l’équipe travaille à domicile à cause de la pandémie. Comme a précisé l’équipe, « il nous reste encore beaucoup de travail, et pour être transparents, nous ne sommes pas encore au stade de l’alpha ou de la bêta ». Blizzard a encore du chemin à parcourir avant d’annoncer la date de sortie officielle de Diablo 4.

Source : PC Gamer