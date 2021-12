Disco Elysium The Final Cut : la version physique du jeu a une édition collector à 250 $ sur Nintendo Switch

Disco Elysium est un RPG isométrique en monde ouvert qui vous plonge dans la peau d’un détective. Développé par le studio estonien ZA/UM, Disco Elysium est sorti en 2019 sur PC. Les développeurs ont ensuite annoncé la version The Final Cut avec de nouvelles fonctionnalités, des voix off complètes pour chaque personnage, de nouvelles quêtes et une nouvelle zone à explorer.

L’édition collector de Disco Elysium The Final Cut pour la Nintendo Switch – Crédit : ZA/UM

Disco Elysium – The Final Cut est sorti cette année sur consoles et PC. Le jeu est arrivé sur la Nintendo Switch le 12 octobre 2021, mais seulement en version digitale. Finalement, les développeurs viennent d’annoncer la date de sortie de la version physique sur la console de Nintendo. La version physique de Disco Elysium – The Final Cut sortira donc le 15 mars 2022. Une édition collector à 250 $ est également prévue.

La version physique standard de Disco Elysium est à 39,99 $ avec des bonus pour les joueurs

La version physique standard de Disco Elysium – The Final Cut sera vendue au même prix que sur l’eShop, c’est-à-dire à 39,99 $. En bonus, les joueurs auront un poster et un artbook digital de 190 pages. Pour les collectionneurs, l’édition collector à 250 $ inclut plusieurs goodies, dont une sculpture peinte à la main. Cette édition sera disponible pour la Nintendo Switch, mais aussi pour la PS5 et la Xbox (compatible Xbox One et Xbox Series).

Le studio estonien s’est associé à la société de production iam8bit pour la création de cette édition collector. Celle-ci est « un témoignage des fondements psychologiques du monde, à commencer par une boîte dépliante haut de gamme qui abrite une multitude d’artefacts cognitifs », explique iam8bit.

L’édition collector comprend donc une carte illustrée en tissu du quartier de la Martinaise, un artbook relié à la main avec des histoires et des œuvres d’art inédites et une sculpture en résine « Mind Totem » peinte à la main. Il y a aussi évidemment le jeu en version physique qui est « confortablement installé dans un élégant étui ». Enfin, l’édition collector de Disco Elysium – The Final Cut sera expédiée au cours du deuxième trimestre de 2022.

Source : Screen Rant