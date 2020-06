Nintendo Switch : quels sont les meilleurs jeux en 2020 ?

Les meilleurs jeux pour votre Switch sont ici. Une sélection réduite, mais qui ne comprend que des titres à acheter les yeux fermés. On y rassemble des classiques originaux avec du Mario et du Zelda, mais aussi des portages avec The Witcher 3 et des titres exclusifs à la console de Nintendo.

Si l’édition 2019 de l’E3 a été riche en annonces de la part de Nintendo et des éditeurs, avec des titres tous plus alléchants les uns que les autres, les Switch et Switch Lite du constructeur possède déjà une incroyable logithèque. Voici donc notre sélection pour votre Switch, avec des titres incontournables comme Pokémon Epée et Bouclier, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Let’s Go Pikachu, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2.

Nintendo Switch, Switch Lite et bientôt une Switch Pro ?

A l’automne 2019, la Switch Lite est venue bousculer le marché des consoles. Plus abordable que son aînée, elle est aussi différente puisqu’exclusivement nomade. La Switch des débuts, quant à elle, n’est plus. Disons plutôt qu’elle a muté en une nouvelle version identique physiquement à la précédente, mais boostée par les composants de la Switch Lite. Résultat : une meilleure autonomie. Petit conseil, elle se repère à son packaging qui présente la console sur fond rouge. Si c’est un fond blanc, c’est l’ancienne version, moins intéressante aujourd’hui.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Avant la sortie de la Switch Lite, des bruits de couloir avançaient que Nintendo allait lancer deux nouvelles consoles : une Lite et une Pro. Cette hypothèse vient de reprendre des couleurs avec les informations dévoilées par Digitimes. Selon des sources industrielles, une nouvelle Switch serait en production au premier trimestre 2020. Sa sortie commerciale serait fixée au milieu de l’année. Takashi Mochizuki, journaliste au Wall Street Journal, relaye cette information en indiquant qu’elle corrobore ses propres données qu’il avait exposées en fin d’année dernière.

Actuellement, seule l’existence d’une nouvelle Switch est en question. Aucune donnée sur cette machine n’est connue. Comme dit précédemment, le scénario le plus probable serait qu’il s’agisse de la fameuse Switch Pro qui serait la version la plus aboutie de la gamme. Une manoeuvre qui irait parfaitement à Nintendo, lequel calquerait donc sur la Switch le modèle qu’il avait exploité sur sa 3DS qui avait eu une montée en gamme comprenant la 2DS, la 3DS et la 3DS XL.

Pokémon Epée et Bouclier

Pokémon Epée et Bouclier reprend la même formule que les précédents opus de la franchise. Attraper les monstres, se battre et explorer le monde. Des ingrédients addictifs qui ont fait le succès de la licence en jeu vidéo. Et le studio Game Freak ne se contente pas de faire un copier-coller. Epée et Bouclier se déroule dans la région de Galar, inspirée de Londres. Les environnements sont plus dynamiques que jamais. Le monde ouvert offre ses étendues sauvages parsemées de Pokémon sauvages qui constituent un vrai défi pour les dresseurs chevronnés. Cet opus introduit également les batailles Dynamax qui vous permettent de combattre avec un Pokémon dans sa forme dynamaxée, soit une taille géante et une puissance considérable avec des capacités susceptibles d’infliger d’importants dégâts.

On peut aussi participer à des raids Dynamax dans lesquels, en équipe avec trois autres joueurs, on doit affronter un Pokémon sauvage dans sa forme Dynamax. Autant de nouveautés qui font de cet épisode Pokémon un assez bon cru. Assez bon puisqu’il souffre tout de même de clipping et d’aliasing et qu’au fond, ça reste un Pokémon qui s’améliore, mais ne bouscule pas ses codes.

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3, c’est avant tout une chasse aux fantômes à l’aspirateur, comme les précédents épisodes. Et ce dernier opus de Nintendo est encore meilleur que les autres, donnant au joueur pléthore d’outils pour terrasser les spectres qui hantent l’hôtel labyrinthique qui se révèle être le manoir hanté du roi Boo. Gooigi ajoute du sel à l’aventure. Double flasque de Luigi, il permet d’atteindre des zones inaccessibles à Luigi et de résoudre les puzzles de quelques scènes. Et cette duplicité autorise alors le jeu à deux en local. Une bonne idée qui n’est pas sans rappeler la casquette de Mario dans Odyssey. Avec 15 étages à explorer, Luigi’s Mansion 3 offre également une belle durée de vie. Après un premier épisode en demi-teinte sur GameCube, Luigi’s Mansion a atteint la maturité sur 3DS. Aujourd’hui, c’est une explosion avec ce troisième volet qu’il est impératif de posséder tant il est rafraîchissant, intelligent et équilibré.

Untitled Goose Game

Comme quoi le jeu indépendant nous réserve de belles surprises. Avec son Untitled Goose Game, House House propose au joueur de glisser sous les plumes d’une oie facétieuse. Son objectif : ruiner la vie des habitants du quartier. Le jeu se déroule en une série de tableaux que l’on doit résoudre en provoquant des situations. Voler l’avion d’un petit garçon, le mettre sur l’étal de la marchande et l’obliger donc à le racheter, voilà le type de mini mission que l’on doit accomplir. L’ensemble du titre bénéficie de ce même humour qui ravit et relance l’intérêt du jeu en permanence.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

On pensait déjà avoir été bien servi avec The Elder Scrolls V : Skyrim, mais l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps vient bousculer le catalogue de la Switch. Et il n’arrive pas seul puisque tous ses contenus additionnels sont inclus dans cette édition. Certes, sur l’hôtel de la performance, les graphismes ont été lourdement sacrifiés, surtout si on les compare à la version PC du jeu. Cependant, tout le sel du titre est intact. L’énorme monde ouvert créé par CD Projekt Red est là, à emporter partout avec soit, et ça, c’est ultra cool. Pour rappel, ce The Witcher 3 nous donne les commandes de Gerald de Riv, sorceleur de son état. Génétiquement modifié, il est doté de facultés extraordinaires qu’il vend au plus offrant pour chasser les monstres. Dans cet opus qui conclut la trilogie, sa fille adoptive a disparu. Gerald se met en quête de la retrouver, et ce, avant la Chasse sauvage qui la poursuit.

Baba Is You

Baba is you est un jeu né au sein d’une Gamejam. Sûr de tenir un concept Arvi Teikari, le développeur de Baba Is You, s’attèle à développer son jeu en une version aboutie. En 2019, il sort sur PC et sur Switch. Ce jeu de casse-tête/puzzle se base sur un principe simple : « Jouer avec les règles ». Vous incarnez Baba et vous devrez déplacer des blocs pour créer de nouvelles règles et venir à bout des casse-têtes de ce jeu. Baba is you contient actuellement 226 niveaux, séparés en différentes zones, ce qui vous assure de longues heures de jeu à réfléchir à toutes les solutions possibles pour en venir à bout. Avec ce gameplay innovant, Baba is you a marqué les esprits dès sa sortie et mérite de faire partie des incontournables de la Nintendo Switch.

Hollow Knight

Hollow Knight est un jeu indépendant de type Metroidvania qui saura plaire aux plus intrépides des joueurs. Même si ce jeu peut être considéré comme compliqué, la difficulté est bien jaugée et vous donnera du fil à retordre sans pour autant vous frustrer. Ajoutez à cela de superbes graphismes, une ambiance légèrement sordide qui colle parfaitement et une bande-son tout simplement magnifique, et vous obtiendrez une expérience unique. Pour seulement 15 €, vous aurez une trentaine d’heures de jeu et un vrai challenge à accomplir. Considéré comme l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année 2017, Hollow Knight est une expérience qui vaut le détour sans hésitation.

Animal Crossing : New Horizons

Comment parler des meilleurs jeux switch sans aborder une des franchises les plus incontournables de Nintendo : Animal Crossing. Sorti en mars 2020, le jeu de Nintendo a fait l’un des meilleurs démarrages au Japon et aux États unis. Le dernier opus d’Animal Crossing reprend la recette qui a fait le succès de ses prédécesseurs, sans oublier de rajouter des nouveautés qui raviront les fans comme de nouveaux graphismes toujours plus mignons ou bien même une île 100 % personnalisable. En somme un petit havre de paix où vous pourrez passer de longue heure à pêcher, décorer ou simplement vous prélasser. Avec un abonnement Nintendo Switch Online vous pourrez aussi partir visiter les îles de vos amis et partagez la vôtre avec le monde entier. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, Nintendo a annoncé une mise à jour début juillet vous permettant de nager et plonger dans l’océan et donc d’explorer les fonds marins sans limites.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 pousse un cran au-dessus les possibilités déjà offertes par le premier opus sorti sur Wii U. Il introduit des tonnes de nouveaux outils de création, un mode histoire à part entière avec 100 niveaux conçus par Nintendo et des options multijoueurs qui permettent de jouer en coopération ou en versus avec ses amis. On accède aussi à de nouvelles pièces à installer dans ses niveaux, comme les pentes, les griffes qui se balancent ou encore les interrupteurs. De quoi inventer des univers toujours plus créatifs et sournois. Mieux encore, si la construction n’est pas votre fort, vous pouvez accéder aux niveaux conçus par la communauté et essayer de vous placer dans le tableau des scores.

Overwatch

Overwatch fait une transition en douceur sur Switch. Cette version porte l’expérience du jeu de tir frénétique de Blizzard sur TV ou en nomade. En revanche, les plus exigeants seront déçus que le jeu ne tourne qu’en 30 images par seconde. Côté définition, on est en 900p sur le dock Switch et en 720p en nomade. Mais ces restrictions offrent une stabilité à toute épreuve. En outre, sur Switch, on bénéficie d’une visée gyroscopique et le jeu ne perd rien de son contenu déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4. Un bon portage pour un grand jeu multijoueur.

Astral Chain

Astral Chain est l’un des tout meilleurs jeux d’action que l’on peut actuellement trouver sur Switch. Surtout, il est exclusif à la console de Nintendo. Développé par l’excellent studio Platinium Games, il vous glisse dans la peau d’un policier qui intègre une unité d’élite chargée de lutter contre les Chimères, des créatures venues d’une autre dimension. Pour l’aider, il peut compter sur les Légions, des Chimères capturées et asservies. Le jeu se divise en trois phases qui s’alternent durant la vingtaine d’heures réclamées pour le compléter : combat de Chimères, investigation et séquences de plateforme. L’ensemble donne vraiment l’impression d’incarner un policier et offre un excellent rythme au jeu que sert une bande-son techno/métal très à propos. Au bilan, un très bon titre qui plaira aux fans de beat them all.

Resident Evil 4

Difficile de passer outrer Resident Evil 4. Épisode mythique de la saga de Shinji Mikami, il est aujourd’hui disponible en version HD sur Switch. Pour l’histoire, on y incarne Leon S. Kennedy, un policier qui doit retrouver la fille du président des États-Unis, kidnappée par un groupuscule secret en Europe. Côté production sur Switch, c’est le même titre que celui ressorti sur GameCube en 2005. Il bénéficie de toutes ses améliorations, dont des graphismes retravaillés et un gameplay modernisé. Pour le reste, on conserve la tension de ce survival-horror, ses puzzles intelligents et ses combats de boss épiques. Le tout est servi dans une ambiance fantasmagorique excellente. Un portage réussi à découvrir ou redécouvrir.

Marvel Ultimate Alliance 3

Marvel Ultimate Alliance 3 est un pur concentré de fan-service. Ce jeu de combat permet jusqu’à quatre joueurs de s’affronter sous les apparences des héros Marvel. 36 personnages sont disponibles, dont Wolverine, Captain Marvel ou encore Iron Man. Outre ces superhéros emblématiques, on a aussi droit à des personnages plus discrets dans l’univers Marvel, comme Spider-Woman, Elsa Bloodstone et Miss Marvel. Il est possible de les combiner à souhait pour trouver les meilleurs combos et synergies d’attaques. De quoi essayer d’empêcher Thanos de récupérer les Pierres d’Infinité.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey est l’aventure 3D la plus inventive des célèbres plombiers. Vous vous perdrez dans une série de mondes déjantés et pleins de surprises dans tous les sens, à la rescousse comme d’habitude de Princess Peach ! Que vous preniez le contrôle d’un T-Rex ou d’une pile de Goombas, avec votre chapeau Cappi doté de nouveaux coups, ou que vous preniez un mur qui vous emmène dans la version 2D du jeu Mario, c’est un déluge incessant de surprises. Super Mario Odyssey est accessible à tous pour des parties complètement délirantes !

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild vous entraîne dans un monde immense et ouvert, où vous pourrez vous battre dans des donjons, résoudre des énigmes, faire du parapente ou simplement cuisiner. Il est déjà considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de Zelda de tous les temps, un tournant dans l’histoire de la saga, notamment grâce à son excellent gameplay et sa richesse artistique. Cet opus marque également le retour à des quêtes libres et ouvertes. Tout ce qu’aiment les fans de Zelda.

Celeste

Dans l’immensité des excellents jeux de plate-forme indépendants sur Switch, voici Celeste, un jeu dans lequel il faut gravir le mont Celeste en franchissant plus de 600 niveaux sur 8 chapitres ! Une belle surprise en 2D pixélisée simple et accessible. Tout le monde peut aider Madeline à grimper et attraper des fraises au passage, mais il faudra des heures et des heures de jeu avant de découvrir ce qui se cache au sommet du mont Celeste. Il faudra éviter les creux, les pics et les spectres, écran après écran, défis après défis, le tout sur une excellente bande son. Le jeu est enrichi par une histoire touchante et intelligemment racontée sur les maladies mentales. Un jeu obligatoire pour les amateurs de plate-forme 2D sur Switch.

Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate n’est pas juste un grand jeu de combat, c’est une déclaration d’amour au jeu vidéo ! L’énorme équipe de 74 combattants qui compte des superstars comme Mario, Donkey Kong et Pikachu accueille de nouveaux venus tels que Splatoon’s Inkling, Metroid’s Ridley, Castlevania’s Simon Belmont et Metal Gear’s Solid Snake, vous permettant de créer les parties de vos rêves sur plus de 100 scènes historiques du jeu vidéo. Les options multijoueurs d’Ultimate permettent toutes les folies, de la bataille délirante à 8 joueurs aux affrontements sans pitié à un contre un. Le mode Spirits semblable à un RPG, offre aux joueurs solos de quoi s’amuser aussi. Que vous recherchiez un grand jeu party game sur Switch ou un jeu de combat pur, Super Smash Bros Ultimate porte bien son nom !

The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Après avoir échoué sur une plage non loin du Village des Mouettes sur l’île de Cocolint. Link va devoir trouver quelques instruments de musique répartis sur l’île afin de réveiller son gardien : le Poisson-Rêve. Ce remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening devrait plaire aux nostalgiques du jeu original sorti sur Gameboy en 1993. On y retrouve les décors de l’époque mais dans une version largement retravaillée et graphiquement très réussie. Pour ceux qui ont eu l’occasion de jouer à la version originale, pas de dépaysement à prévoir, tout est conforme. Presque trop reprocheront certains, mais Nintendo a visiblement voulu préserver la matière de départ. Quelques améliorations liées à l’ergonomie ont cependant été apportées et rendent l’expérience de jeu très agréable. La renaissance d’un classique !

Cuphead

L’un des meilleurs jeux de plates-formes de la décennie est enfin sur Nintendo Switch. Et il est aussi beau et amusant que difficile ! Cuphead est un jeu d’action 2D sur Switch sur une jolie bande-son jazzy et dans un univers cartoon des années 30. On retrouve les dessins vintages de Disney, mais ne vous y trompez pas, c’est un jeu de shoot’em up envoutant et extrêmement difficile ! Le jeu du Studio indépendant MDHR est particulièrement réussi sur la console Switch, que vous affrontiez le diable et ses amis avec un ami en local ou assommiez quelques boss on the go.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 est le meilleur jeu de Mortal Kombat à ce jour ! L’ADN de ce jeu de bagarre a été adapté à la Nintendo Switch avec quelques sacrifices, mais pas trop. Vous retrouverez les modes de jeu solo et online et le mode histoire cinématographique de la saga épique avec les personnages préférés des fans tels que Sub-Zero, Shao Khan et Liu Kang, ainsi que des petits nouveaux avec Cetrion, Geras et Kollector. Bien sûr, les décors et les arènes ne sont pas aussi aussi beaux que sur PS4, Xbox One ou PC, mais l’action se déroule à 60 images par seconde comme sur les autres plates-formes. Vous pourrez ainsi vous entraîner partout avec la Switch dans les mêmes conditions que sur les autres supports. Mortal Kombat 11 mérite sa place dans votre collection de jeux vidéo Switch.

Tetris 99

Le célèbre puzzle game Tetris fais une incursion réussie dans le monde des jeux à la sauce Battle Royale avec une excellente version gratuite (pour les abonnés à Nintendo Switch Online). Dans ce Tetris 99, vous et 98 autres joueurs, vous vous affrontez les uns contre les autres en temps réel, libérant des lignes en envoyant des blocs vers les tableaux ennemis jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul concurrent. Les stratégies sont multiples pour gagner, vous pouvez choisir vers qui envoyer les blocs ou laisser l’IA décider. Tetris 99 est surtout un excellent Tetris rapide et très prenant, vous ne verrez pas le temps passer !

Bayonetta 2

Clairement au-dessus de la mêlée, Bayonetta 2 pourrait bien être le jeu d’action parfait sur Switch. Ce chef-d’œuvre incontournable est l’un des meilleurs jeux hack-and-slash du genre, avec un excellent gameplay et des combos qui permettent d’enchaîner comme on veut coups de feu, coups d’épée et slo-mo dodges. La version Switch de Bayonetta 2 offre une fluidité à 60 images par seconde en mode local ou porté et un mode co-op deux joueurs. Cette version Switch prend également en charge les Amiibo qui déverrouillent des costumes supplémentaires. La version boite de Bayonetta 2 intègre un code pour le jeu d’origine, vous offrant deux des meilleurs titres d’action jamais réalisés dans un bundle unique.

Pokémon Let’s Go Pikachu/Let’s Go Evoli

Pokémon Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli associent la collecte de Pokémon et les affrontements entre dresseurs. Vous pouvez attraper les Pokémon avec la JoyCon ou avec une vraie Pokeball en option. Vous explorerez la région emblématique de Kanto avec votre fidèle Pikachu ou Evoli à vos côtés. Vous pouvez personnaliser votre Pokémon fétiche, et plus vous vous en occupez, plus il sera performant. Vous pouvez aussi transférer vos Pokémon favoris de la région de Kanto depuis Pokémon GO et vous promener avec eux avec la Poke Ball Plus. Pokemon Let’s Go est un jeu réussi qui plaira aux nostalgiques et aux fans de Pokémon. Découvrez aussi la console Switch aux couleurs de Pikachu et Evoli.

Octopath Traveller

Au-delà de son attrait nostalgique, Octopath Traveller est un RPG japonais séduisant qui met en scène des personnages 2D dans un monde 3D et qui associe passé et présent. Le jeu compte 8 personnages fascinants et autant d’histoires à explorer. Le système de combat au tour par tour fonctionne bien et Octopath Traveller sera parfait pour jouer pendant des dizaines d’heures à la maison ou en ballade avec la console Switch.

Yoshi’s Crafted World

Yoshi’s Crafted World est l’un des jeux de plate-forme les plus beaux et amusants sur Switch. Chaque niveau de cette belle aventure 2D semble fait de carton-pâte, de ficelle et d’argile, créant une ambiance de DIY unique qui semble tout droit sortie de l’imagination d’un enfant. C’est un vrai plaisir de jouer avec ce jeu qui mixte deux facettes, un recto très soigné et un verso pour l’envers du décor. Yoshi’s Crafted World est une super aventure pour les enfants grâce au mode de coopération à deux joueurs, mais c’est aussi un jeu amusant à tout âge.

Splatoon 2

Encore plus de Splatoon avec Splatoon 2 ! Le jeu de tir de Nintendo est encore meilleur sur Switch, grâce à ses nouvelles armes comme le Splat Dualies qui s’utilise à deux mains. Gagnez votre territoire en le recouvrant d’encre partout à 4 contre 4 dans le nouveau mode Salmon Run. En solo, Splatoon 2 devient un excellent jeu de plateforme original. Splatoon 2 est toujours aussi amusant à jouer qu’à regarder !

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe est une fantastique réédition du jeu culte de course de Nintendo. La version Switch contient tous les contenus téléchargeables du jeu original Wii U avec de nouveaux personnages tels que Splatoon’s Inklings, ainsi que le très demandé Battle Mode. Les parcours déjantés de Mario Kart 8 sont toujours au top, que vous jouiez sur la télévision ou en mode portatif.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle est un mashup surprenant et inattendu qui fonctionne à merveille. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, Mario fait équipe avec les lapins crétins d’Ubisoft pour sauver le Royaume Champignon. Mario prépare ainsi le terrain pour une série de batailles tactiques. Les mondes colorés Mario se mélangent parfaitement à l’humour potache des Lapins Crétins, et offrent une nouvelle expérience de jeu à la fois délirante et stratégique qui ne ressemble à aucun autre Mario.

Stardew Valley

Stardew Valley est un simulateur agricole qui semble si simple que vous vous demanderez comment vous avez pu perdre trois heures dessus. Ce jeu de rôle vous permet de transformer une terre à l’abandon en un domaine fertile et florissant. En mode multijoueur, vous pourrez travailler entre habitants de Stardew Valley pour construire une ferme prospère tous ensemble. Vous pourrez aussi explorer des mines mystérieuses et vous perdre dans un monde en 16 bits. Un excellent jeu pour vous détendre et vous captiver en attendant le prochain Animal Crossing.