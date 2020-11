Disney préparerait un reboot d’Alien avec une jeune Ellen Ripley

Ellen Ripley de retour ? – Crédit : 20th Century Studios

Disney possède désormais la Fox, et un tas de licences fortes avec lui. Deadpool 3 devrait bien rejoindre le MCU grâce à une petite pirouette scénaristique, tandis qu’Alien fait régulièrement parler pour son potentiel retour. Car on imagine que Disney souhaite un nouveau reboot, après les échecs critiques et commerciaux de Prometheus et Alien: Covenant (même si ces derniers sont régulièrement réhabilités par les fans). Et selon Wegotthiscovered, le géant étasunien aurait dans les cartons un nouveau film Alien mais, cette fois-ci, faisant office de préquel avec une Ellen Ripley plus jeune. Pour rappel, il s’agit de l’héroïne d’une quadrilogie originale, incarnée par Sigourney Weaver.

La légendaire Ellen Ripley de retour ?

Le Xenomorphe va-t-il de nouveau poursuivre Ripley… – Crédit : 20th Century Studios

Ellen Ripley figure sans aucun doute parmi les meilleurs personnages du cinéma. Depuis le premier film, réalisé par Ridley Scott (puis James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet), l’héroïne n’a cessé d’affronter le terrible Xenomorphe. Il semble presque évident que la franchise ne peut survivre sans Ripley.

Et si l’héroïne devait revenir dans le cinquième opus de Neill Blomkamp, abandonné, cette dernière pourrait bien être de nouveau présente mais plus jeune, dans un préquel.

Bien évidemment, le long-métrage serait distribué par la Fox, et non par Disney directement. Car on imagine mal le studio apposer son logo à un projet horrifique. C’est Daniel Richtman, reconnu pour ses scoops, qui est à l’origine de cette information (à prendre avec des pincettes).

Daniel Richtman explique également que Sigourney Weaver pourrait revenir dans la franchise Alien par la suite. L’actrice, désormais âgée de 71 ans, est plus en forme que jamais. Les spectateurs français ont pu la voir dans la série Dix pour cent sur France Télévisions et disponible sur Netflix.

A l’heure de la résurrection de licences cultes, faire revenir Sigourney Weaver aurait de quoi ravir les fans.

Cette information ne révèle cependant pas où se situerait ce préquel dans la timeline Alien, ni l’interprète d’une jeune Ellen Ripley. Ce possible reboot va-t-il prendre en compte les nouvelles origines du Xenomorphe présentées dans Prometheus et Alien: Covenant ? Ou va-t-il se baser sur les films originaux ? Disney a de quoi faire entre les mains avec cette franchise considérée comme un monument de la science-fiction horrifique…

