Alien : Ridley Scott confirme qu’Alien 5 est en préparation

Dans une interview accordée au magazine Forbes, Scott a déclaré qu’un nouveau film Alien était « en cours ». Mais le réalisateur a laissé planer le mystère sur la nature de ce projet.

Un Xénomorphe dans le film Alien : Covenant. Crédit : Brandywine Productions – Scott Free Productions

S’agira-t-il d’une suite ou d’un reboot ? Il semblerait que ce nouveau film ne soit en tout cas pas lié aux prequels Prometheus et Alien: Covenant, les deux derniers long-métrages de la saga. L’idée derrière ce prochain opus ne semble en outre pas très claire. C’est en tout cas ce que laisse penser le discours de Ridley Scott. « Est-ce que l’Alien lui-même, le facehugger, le chestburster, sont tous à bout de souffle ? Doit-on repenser tout cela et utiliser simplement le nom pour la franchise ? C’est toujours la question fondamentale. », a-t-il déclaré sans plus d’explications.

Un tout nouveau scénario pour Alien 5 ?

Le réalisateur ne semble pas trop sûr de l’avenir qu’il souhaite offrir à la saga. Pourtant, un premier scénario d’Alien 5, inspiré du thème du rêve, avait été déjà rédigé par Walter Hill. Ce dernier l’avait même envoyé à Sigourney Weaver, qui aurait dû reprendre son rôle d’Ellen Ripley dans le film. Mais depuis, l’actrice s’est montrée plutôt opposée à cette idée, déclarant dans la presse que Ripley devait maintenant « se reposer ».

Aujourd’hui, les propos très flous de Ridley Scott pourraient signifier que ce script ait finalement été écarté et qu’Alien 5 partira dans une toute autre direction. Bien qu’il confirme que ce nouveau volet soit en développement, il est donc évident que celui-ci ne se concrétisera pas de sitôt. À ce stade, nous ignorons donc encore tout du casting, et de la date de sortie.

En attendant, Ridley Scott est d’ailleurs très occupé. Il vient de terminer le tournage de son prochain film The Last Duel, dont le scénario est signé Ben Affleck et Matt Damon. Le réalisateur s’est également lancé dans l’univers du petit écran. Il a en effet produit la nouvelle série de science-fiction Raised By Wolves, diffusée le 3 septembre sur HBO max.

Alien : Ellen Ripley devait être un homme

Source : Forbes