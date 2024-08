Dans quel ordre chronologique faut-il voir les films Alien ?

Envie de découvrir ou de redécouvrir les films Alien ? Voici l’ordre de visionnage optimal si vous souhaitez suivre la saga dans l’ordre chronologique, afin de mieux comprendre l’intrigue et ses subtilités. Tous les longs métrages de cette saga de science-fiction et d’horreur de type slasher peuvent être visionnés en streaming sur Disney+, à l’exception du dernier volet, Romulus, qui est actuellement diffusé dans les salles de cinéma. Si vous n’êtes pas abonné à la plateforme, il est possible d’acheter ou de louer les films en VOD.

En plus des 7 volets de l’univers Alien, il faut savoir que deux autres films, Alien vs Predator et Alien vs Predator: Requiem, peuvent être rattachés à la chronologie, bien qu’ils ne fassent pas partie de la saga. Enfin, notez qu’une série préquelle est attendue pour 2025. Son histoire se déroulera 70 ans avant les évènements du premier film de Ridley Scott.

1. Prometheus (2012)

L’histoire de ce film réalisé par Ridley Scott se déroule entre 2089 et 2093 et se concentre sur une équipe de scientifiques qui part en expédition intergalactique à bord d’un vaisseau spatial, en mettant le cap sur une mystérieuse planète. Si cette dernière les intéresse tant c’est parce qu’elle pourrait abriter des preuves de l’existence des Ingénieurs, la race qui serait à l’origine de l’humanité, et des aliens, que l’équipage n’aurait préféré jamais rencontrer. Avec Michael Fassbender, Noomi Rapace ou encore Charlize Theron en têtes d’affiche, ce film fait office de préquel au premier long métrage sorti en 1979.

2. Alien: Covenant (2017)

En l’an 2103, le vaisseau Covenant qui transporte 2000 colons en hibernation à destination d’une planète lointaine, va changer sa trajectoire initiale et atterrir sur une planète plus proche, après avoir détecté une forme de vie humaine. La planète, qui ressemble à première vue à un paradis fertile, semble parfaite pour y établir une colonie. Cependant, l’équipage va découvrir une réalité bien plus sombre, et faire la connaissance de l’androïde David, unique rescapé du vaisseau Prometheus, qui mène depuis des recherches qui le conduiront à créer le xénomorphe, l’antagoniste extra-terrestre des films de la saga. On retrouve Ridley Scott à la réalisation, et au casting, Michael Fassbender, qui réendosse le rôle de David, ou encore l’actrice Katherine Waterston.

3. Alien: le huitième passager (1979)

Il s’agit de l’œuvre originale de Ridley Scott, où l’on découvrait pour la toute première fois le xénomorphe à l’écran. En 2122, l’équipage d’un vaisseau spatial sort de son hibernation pour répondre à un appel de détresse en provenance d’une planète lointaine. À leur arrivée, les sept passagers vont être témoins d’horribles évènements, et traqués par un dangereux prédateur. Seule Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, échappera à la soif meurtrière de cette atroce créature galactique.

4. Alien: Romulus (2024)

L’histoire du dernier Alien, produit par Ridley Scott et réalisé par Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t Breathe), se déroule en 2142, soit 20 ans après les évènements du premier film de la série. Tandis qu’il fouille une station spatiale abandonnée, un groupe d’explorateurs de l’espace va se retrouver confronter au xénomorphe. Malgré leurs compétences guerrières, leurs connaissances scientifiques et leur courage à toute épreuve, les membres de l’équipage vont rapidement se retrouver dépassés par ce redoutable monstre. 45 ans après la sortie du premier film, ce septième long métrage signe un retour aux sources de la franchise, avec de nombreuses références et un sentiment de peur omniprésent.

5. Alien: le retour (1986)

Il s’agit du deuxième film de la saga par ordre de sortie chronologique, cette fois-ci réalisé par le maître James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator). Alien: le retour prend place en 2179. Il se focalise à nouveau sur le personnage d’Ellen Ripley, seule rescapée du premier film, où le xénomorphe tua tous ses coéquipiers. Plongé dans un état de cryogénisation depuis 57 ans, elle est finalement secourue par la Weyland-Yutani Corporation. Après qu’elle ait raconté les circonstances de la disparition de son équipage, et la présence de cette créature sur la planète LV-426, les militaires à bord du vaisseau ne la croit pas. Qu’à cela ne tienne, ils vont rapidement découvrir à leurs dépens qu’elle disait bien la vérité. Ripley va se joindre à l’escouade pour les aider à repousser la menace une fois de plus.

6. Alien 3 (1992)

David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac) récupère le flambeau de James Cameron et Ridley Scott pour Alien 3. Les évènements de ce volet se déroulent en 2179, directement après ceux d’Alien: le retour. On retrouve une fois de plus Ellen Ripley, qui est encore une fois la seule survivante du précédent massacre. Elle se retrouve sur la planète Fiorina 161, au sein d’une colonie pénitentiaire, qui va rapidement devenir la cible d’une monstrueuse créature qui l’a suivie dans son vaisseau. Cette fois-ci sera fatale pour Ellen. Quoi que.

7. Alien: La résurrection (1997)

En 2379, soit 200 ans après Alien 3, une équipe de scientifiques trouve le moyen de ressusciter Ellen, ou plutôt de créer un clone grâce à son ADN, afin d’extraire l’embryon de la reine xénomorphe qui grandissait en elle avant qu’elle ne se donne la mort sur Fiorina 161. Cependant, les choses ne se passent pas comme ils le prévoyaient, et Ripley va développer des capacités surhumaines. Bientôt, le vaisseau sur lequel ils se trouvent va se retrouver infesté d’aliens. Des mercenaires vont intervenir pour se débarrasser des créatures. Cet énième épisode a été cette fois-ci réalisé par un Français, Jean-Pierre Jeunet (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain). Ce film signa la dernière apparition de l’actrice Sigourney Weaver, dans son rôle emblématique.

