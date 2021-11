DJI Mavic 3, le nouveau drone leader du marché est en vente

DJI est à la pointe du développement des drones grand public depuis de nombreuses années, et la société vient de lancer son nouveau drone dernier cri. Ou plutôt « ses » nouveaux drones fallait-il dire. Le DJI Mavic 3 et le DJI Mavic 3 Cine.

Le nouveau drone DJI Mavic 3 – Crédits : DJI

Le modèle standard coûte 2 199 $ (1 900€), tandis que le Fly More Combo coûte 2 999 $ (2 600€) et comprend trois batteries, une paire de filtres ND et un étui de transport. Il s’agit d’une augmentation de prix significative par rapport au premier prix de 1 449 $ (1 250€)du Mavic 2 Pro. Quant à la version Cine Premium Combo, elle vous coûtera 4 999 $ (4 350€). Si l’essentiel des informations à propos des caractéristiques avait déjà fuité, les trois packs sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui.

DJI Mavic 3 possède un énorme capteur 4/3″

DJI Mavic 3 et sa variante Ciné sont presque identiques avec leurs deux caméras, une large et l’autre téléobjectif. La caméra principale possède un énorme capteur 4/3″ (conçu en coopération avec Hasselblad) avec une résolution de 20 MP, une ouverture de f/2,8 et un champ de vision de 84°. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport au capteur 1″ du DJI Mavic 2 Pro.

Le set standart du DJI Mavic 3 – Crédits : DJI

DJI Mavic 3 Cine

Le DJI Mavic 3 Cine a la particularité de pouvoir enregistrer au format Apple ProRes et d’être livré avec 1 To de stockage intégré. Étant donné que le Mavic 3 standard ne dispose que de 8 Go de stockage, vous devrez peut-être utiliser une carte microSD. Les deux drones incluent un emplacement vide pouvant accueillir jusqu’à 2 To de stockage. À noter que le combo Cine Premium est également livré avec un ensemble supplémentaire de filtres ND (ND64, ND128, ND256, ND512) qui ne sont pas inclus dans le Fly More Combo.

Le nouveau drone DJI Mavic 3 (2) – Crédits : DJI

Une durée de vol de 46 minutes

Le constructeur promet durée de vol accrue de 46 minutes et un choix de modes de vol autonomes intelligents, en plus d’une capture vidéo allant jusqu’à une résolution de 5,1k. DJI a conçu également une nouvelle télécommande fournie avec le modèle Cine. Elle fonctionne sous Android et fournit un flux 1080 60p.

La nouvelle télécommande fournie avec le set Cine du DJI Mavic 3 – Crédits : DJI

Pour ceux qui souhaitent obtenir des vues inédites dans des conditions difficiles, a la manière de cet amateur qui affirme avoir filmé le monstre du Loch Ness, avec Mavic 3, DJI reste le meilleur constructeur de drones accessibles aux passionnés de vidéo.

Le DJI Mavic 3 est conçu pour les environnements difficiles – Crédits : DJI

Source : DJI