Doctor Strange 2 : les avis tombent, réussite totale ou échec cuisant ?

Les premières critiques arrivent – Crédit : Marvel Studios

Après une flopée de films et les séries de Disney+, les fans attendaient Doctor Strange 2 tout particulièrement. On découvre les conséquences du multivers après Spider-Man 3 et le retour d’un réalisateur à la barre d’un Marvel. Il s’agit de Sam Raimi, auteur de la première trilogie Spider-Man qui préparait un film Thor avec Stan Lee. Mais que vaut le comeback inattendu du réalisateur plus de 10 ans après Spider-Man 3 ? En marge de la sortie de Doctor Strange 2 ce mercredi 4 mai, les premières critiques presse commencent à tomber. Qu’en pensent les spécialistes du Septième art ? Tour d’horizon !

Une majorité de critiques élogieuses pour le film de Sam Raimi

Commençons par les critiques positives bien plus nombreuses. Pour Leah Greenblatt d’Entertainment Weekly, « jusqu’aux dernières scènes post-crédits obligatoires, [Sam] Raimi forge sa propre magie étrange et irrévérencieuse dans la folie ». Dan Jolin d’Empire Magazine ne tarit pas d’éloges : « Le plus dérangé et énergique des films Marvel avec un retour gagnant de Sam Raimi. Un exercice à gros budget aux enjeux universels ».

Doctor Strange 2 est « un film de Sam Raimi pour le meilleur mais aussi le pire » selon Amella Emberwing chez IGN. Brian Truitt de USA Today salue la patte du réalisateur : « Alors que la folie vous fera tourner la tête, le style caractéristique de [Sam] Raimi, son penchant pour le macabre et son sens de l’humour rendent le film étrangement ancré dans la réalité ».

Puis la valse des éloges se poursuit avec Stephanie Zacharek de TIME Magazine : « Même au milieu de son intrigue typiquement alambiquée (pour les films Marvel), Multiverse of Madness dispose d’un sens de l’humour noir à la [Sam] Raimi ».

Concluons avec Owen Glebelberman de Variety : « [Doctor Strange 2] est un tour de manège, un voyage, une confiture horrifique en CGI, un casse-tête Marvel sur la réalité et, parfois, un calvaire. C’est un désordre engageant ».

Mais des critiques négatives présentes

Mais il existe des critiques moins élogieuses – Crédit : Marvel Studios

Si les éloges représentent une majorité des critiques, d’autres journalistes se montrent plus négatifs. Susana Polo de Polygon déclare : « Si l’on enlève toutes les étincelles, Doctor Strange 2 appuie sur le même bouton de références croisées. Celui du frisson de la reconnaissance sur lequel le MCU appuie frénétiquement depuis plus d’une décennie ». Ross Bonalme de Collider n’aime pas non plus le long-métrage de Sam Raimi : « En tant que pièce majeure du MCU qui ne cesse de s’étendre, Doctor Strange 2 commence à montrer les failles d’une tentative de construire et améliorer ce qui a précédé ».

Pour finir, Clarisse Loughrey, journaliste chez Independent (UK) estime que « toute possibilité de mettre la folie dans le multivers est gâchée par les désirs encombrés et croisés de ses trois protagonistes ».

Source : Rotten Tomatoes