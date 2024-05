Furiosa : les premiers avis sont tombés, le nouveau Mad Max est une réussite !

Près de dix ans après la sortie de Fury Road, la franchise Mad Max va de nouveau s’inviter dans les salles obscures. Le spin-off Furiosa: une saga Mad Max sera un préquel de la saga axé sur la jeunesse du personnage de Furiosa. Il sera dévoilé au Festival de Cannes le 15 mai prochain avant de sortir en France le 22. Comme d’habitude, la presse spécialisée a pu assister à une projection en avant-première.

Et les journalistes ne tarissent pas d’éloges, saluant la mise en scène, les cascades et les prestations des comédiens. “Eh bien, j’ai vu Furiosa ce soir et c’était génial”, applaudit Esther Zuckerman (New York Film Critics Circle). Pour David Ehrlich (IndieWire), le film “fonctionne à un rythme extrêmement différent de celui de Fury Road (d’une manière qui, je suppose, frustrera certaines personnes)”. Pour le rédacteur, cela permet notamment de rendre le long-métrage “encore plus riche tout en se forgeant sa propre légende dans le désert”.

Furiosa : que vaut le nouveau Mad Max ?

Erik Davis (Fandangoa) a également adoré Furiosa qu’il décrit comme “une épopée féroce au rythme implacable qui élargit l’histoire de Furiosa et du Wasteland tout en offrant les poursuites les plus folles, les personnages les plus grandiloquents et une cinématographie tout simplement époustouflante”. Et de saluer les performances de Chris Hemsworth et d’Anya Taylor-Joy qui “livrent tous deux des choses incroyables”.

Même son de cloche chez Joe, animateur du podcast The House of Cinema : “George Miller est un Dieu réalisateur de films. Anya Taylor-Joy est une star du FILM. Chris Hemsworth livre le meilleur rôle de sa carrière. Furiosa est la raison pour laquelle nous allons au cinéma”. L’interprète de Warlord Dementus a également impressionné Peter Gray (Rotten Tomatoes) : “Anya Taylor-Joy s’approprie le personnage, mais c’est l’occasion pour Chris Hemsworth de prouver sa valeur en tant qu’acteur”.

Pour David Crow (Den of Geek), le spin-off est “un régal visuel et une merveille spectaculaire”. Il le qualifie même d’“immense toile de dystopie, de désespoir et de gloire”. Le film représente “2 heures et demie de chaos coloré”, selon John Nguyen (Nerd Reactor). “C’est l’un des films Mad Max les plus brutaux à ce jour”, ajoute-t-il.

