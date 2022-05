Donjons et Dragons : un documentaire ultime en préparation

Lancé dans les années 70, Donjons et Dragons est devenu au fil des années un véritable phénomène de société. Un documentaire reviendra prochainement en long et en large sur la genèse et la popularité grandissante de ce jeu de rôle sur table.

Donjons et Dragons – Crédit : Wizards of the Coast

Depuis les années 1970, le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons est devenu de plus en plus populaire. Nombre d’adeptes se sont plongés avec délice dans son univers médiéval-fantastique pour s’amuser entre amis dans des scénarios multiples. Au fil du temps, de nouvelles éditions et packs additionnels ont été commercialisés. Et la franchise est loin d’avoir dit son dernier mot, un nouveau jeu de plateau Donjons et Dragons ayant notamment été officialisé il y a peu.

Ces dernières années, sa popularité grandissante doit notamment beaucoup à Stranger Things dont les personnages sont des fans acharnés de D&D. Bonne nouvelle, le jeu de rôle sera prochainement mis à l’honneur dans un documentaire intitulé Role Players, actuellement en cours de production sous la houlette de XTR. C’est Morgan Jon Fox (The One You Never Forget) qui sera en charge de la réalisation.

À lire > Stranger Things : le méchant de la saison 4 est un dieu de Donjons et Dragons !

Donjons et Dragons : un documentaire complet en jachère

Le documentaire reviendra sur la genèse du jeu, sa montée en flèche rapide et évoquera même la panique qu’il a suscitée dans certains foyers conservateurs. Pour rappel, certains parents assuraient que D&D était l’oeuvre du diable dans les années 80. Le documentaire comportera aussi des entretiens avec des célébrités fans du jeu ainsi que des images d’archive inédites. On imagine également qu’il mettra en avant des joueurs emblématiques comme Robert Wardhaugh qui a lancé il y a 40 ans une partie de Donjons & Dragons toujours en cours.

« À travers ses niveaux, ses époques, ses aventures et ses possibilités extrêmement variés, D&D a créé son propre univers et sa propre communauté », souligne le producteur exécutif Justin Lacob. Le tournage a d’ores et déjà démarré mais aucune date de sortie n’a pour le moment été dévoilée. Quant au film Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs, il sortira le 3 mars 2023 dans les salles obscures.

Source : Deadline