Donjons & Dragons : un nouveau jeu de plateau officialisé

Donjons et Dragons: : Onslaught – Crédit : WizKids

C’est une nouvelle qui devrait enchanter les personnages de Stranger Things qui seront d’ailleurs confrontés à un dieu de Donjons et Dragons dans la saison 4. WizKids a annoncé la sortie prochaine d’une nouvelle itération du célèbre jeu de plateau aux accents médiévaux-fantastiques. Nommé Donjons et Dragons: Onslaught, il a été présenté brièvement à l’occasion d’un live de 30 minutes organisé par Wizards of the Coast.

Peu d’informations ont été révélées pour le moment. On sait notamment que ce titre mettra en opposition deux joueurs qui contrôleront chacun un groupe d’aventuriers de l’une des puissantes factions des Royaumes Oubliés : les Harpers et les Zhentarim (12 personnages disponibles). Plusieurs monstres emblématiques, comme des trolls et un dragon noir, seront également de la partie.

Donjons & Dragons: Onslaught sortira dans quelques mois

« Les groupes plongent dans des donjons, affrontent des aventuriers rivaux et combattent des monstres redoutables en quête de trésor et de gloire », peut-on lire sur le site officiel du jeu. Dans la boîte, vous retrouverez notamment un plateau de jeu double face, 21 figurines entièrement peintes, 71 jetons, 4 personnages en plastiques, 4 dés et évidemment toutes les cartes nécessaires pour avancer dans la campagne.

Onslaught sortira en octobre prochain. Il est déjà disponible en précommande chez certains détaillants au prix de 139,99 dollars. Il s’agit du deuxième jeu D&D compétitif édité par WizKids après D&D: Attack Wing. Ce dernier avait eu le droit à 10 extensions, permettant aux joueurs de combattre avec des unités terrestres et des dieux dragons en plus des créatures aériennes déjà disponibles.

D’autres contenus Donjons et Dragons ont été annoncés jeudi par Wizards of the Coast. À savoir notamment, un nouveau kit de démarrage pour les néophytes et des malletes intégrales pour les maîtres du jeu. Qui plus est, le titre du film dérivé a été dévoilé : Dungeons & Dragons – Honor Among Thieve. Celui-ci sortira le 3 mars 2023.