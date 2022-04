Stranger Things : le méchant de la saison 4 est un dieu du jeu de rôle Donjons et Dragons

Après une longue attente, Netflix a finalement partagé le trailer de la saison 4 de Stranger Things. La bande-annonce dévoile une atmosphère plus sombre que les saisons précédentes et un Monde à l’envers encore plus oppressant. Netflix a d’ailleurs profité de la bande-annonce pour introduire le nouveau grand méchant de la série. Il est apparu deux fois dans la vidéo, au début et à la fin.

Le méchant Vecna de la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Dans les premières secondes de la bande-annonce, le méchant ouvre ses yeux bleus glaçants. Sa voix off déclare : « votre souffrance est presque terminée ». À la fin de la vidéo, on le revoit dans la maison des Creel. Celle-ci avait été introduite pour la première fois dans le teaser de la saison 4 l’année dernière. Toujours aussi effrayante, sa voix off annonce que : « vous avez perdu ». Qui est ce super-vilain à l’apparence redoutable ?

Les frères Duffer se sont inspirés de Freddy Krueger, Ça et Pinhead pour le nouveau méchant de Stranger Things

Les créateurs et frères Matt et Ross Duffer ont révélé que le nouveau grand méchant de Stranger Things s’appelle Vecna. Les amateurs du jeu de rôle Donjons et Dragons, abrégé D&D, l’ont peut-être déjà reconnu. Dans l’univers imaginaire de Faucongris utilisé pour D&D, Vecna est un dieu de la magie et des secrets. Il est capable de manipuler les plus grandes peurs des gens à son avantage. Autant vous dire que nos héros lycéens de Hawkins vont avoir fort à faire avec Vecna. Pour rappel, Dustin, Lucas, Will et Mike sont des spécialistes de D&D depuis la première saison. Ils ne devraient donc pas avoir trop de mal à comprendre le méchant.

Depuis la saison 2, les frères Duffer voulaient créer un monstre qui ressemblait aux célèbres méchants comme Freddy Krueger, Ça ou encore Pinhead. « Ce sont les monstres qui nous ont vraiment inspirés cette saison », a déclaré Ross à IGN. Il a ajouté que : « Nous voulions une présence sur le plateau à laquelle nos acteurs puissent réagir, alors que dans la saison 3, ils réagissaient à un ballon de plage. Nous voulions quelque chose que nous pourrions réellement filmer, et je pense juste que cela rend ce méchant plus effrayant et plus réel et tangible et nous sommes vraiment ravis que les gens le voient cette saison ».

Oui, le méchant Vecna de Stranger Things ressemble au Roi de la nuit de Game of Thrones

Enfin, vous avez peut-être remarqué un air de famille entre Vecna et le Roi de la nuit, le grand vilain de la série Game of Thrones. C’est tout à fait normal puisqu’il a été créé par l’artiste prothétique Barrie Gower qui a aussi conçu le Roi de la nuit. En tout cas, les fans n’ont plus longtemps à patienter avant de découvrir les véritables intentions de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things. Le premier volume sera diffusé le 27 mai sur Netflix et le deuxième arrivera à partir du 1er juillet.

Source : Gizmodo