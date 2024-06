Dragon Ball Sparking Zero : surprise, un mode multijoueur local officialisé

© Bandai Namco

Après l’excellent Dragon Ball FighterZ, les fans espèrent que Dragon Ball Sparking Zero se montre au moins aussi bon. Le successeur spirituel de Budokai Tenkaichi est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.

Dragon Ball Sparking ZERO misera évidemment sur son roster impressionnant et son système de combat explosif pour attirer les joueurs. Malheureusement, la communauté apprenait récemment et avec déception que Sparking Zero n’intégrerait pas de mode multijoueur local. Surprise, le PlayStation Store indique officiellement que le jeu sera finalement jouable à deux sur le même écran.

Dragon Ball Sparking Zero aura bien un mode multijoueur local

Grande nouvelle pour les joueurs qui adorent s’amuser à plusieurs autour de la console : la page du jeu de combat Dragon Ball Sparking Zero sur le PlayStation Store dévoile que le titre sera bien jouable en multijoueur local.

« De 1 à 2 joueurs » peut-on voir sur la boutique de Sony. La page Steam de Dragon Ball Sparking Zero indique toujours que le jeu est uniquement en solo, mais on imagine qu’elle devrait changer dans les prochains jours. Notez que le soft ne possède toujours pas de fiche sur le Microsoft Store.

Rappelons que les futurs joueurs de Dragon Ball Sparking Zero avaient lancé une pétition en ligne pour réclamer l’intégration d’un mode multijoueur local. Visiblement, Bandai Namco et surtout Sony et Microsoft semblent avoir entendu leur appel puisqu’à l’origine, la décision de ne pas intégrer de mode à deux joueurs sur le même écran viendrait des deux constructeurs.

Les joueurs devraient donc pouvoir s’affronter en un contre un dans des combats en 3D comme dans les trois premiers opus de Budokai Tenkaichi. Il ne reste plus qu’à savoir quand ils pourront le faire. L’édition Ultime de Dragon Ball Sparking Zero serait dévoilée lors du Summer Game Fest 2024, la date de sortie du jeu pourrait donc tomber à ce moment-là.