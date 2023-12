Dragon Ball Sparking ZERO : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Budokai Tenkaichi

© Bandai Namco

Dragon Ball: Sparking! ZERO, le prochain jeu de la franchise Dragon Ball était annoncé lors de la compétition Dragon Ball FighterZ World Championship Tournament le 5 mars 2023. Vendredi 8 décembre au Game Awards, le jeu avait droit à une première bande-annonce impressionnante.

Le dernier véritable volet de la franchise, Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3, est sorti sur PlayStation 2 il y a maintenant 16 ans. La franchise avait bien eu droit à un épisode sur la PSP, Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team en 2010, sans toutefois marquer les esprits comme les trois premiers jeux ont pu le faire avec leur style de combat cinématographique.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’est confirmée pour Dragon Ball: Sparking! ZERO. Bandai Namco n’a pas encore fait d’annonce officielle, mais soyez bien sûr que nous serons les premiers à la relayer ! Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam, comme le révèle la bande-annonce officielle.

🫵 Quels personnages seront jouables dans Dragon Ball: Sparking! ZERO ?

Sparking Zero conservera le style de combat à la troisième personne en arène de ses prédécesseurs. Le style cell-shadé des graphismes, avec des animations quasi-cinématographiques pour chaque coup, sera de retour, évoquant les mangas et anime adorés des fans. Pour ajouter à ce festin pour les yeux, les environnements seront destructibles.

Le trailer montrant les versions Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, laisse présager l’inclusion de personnages de Dragon Ball Super. On peut ainsi supposer que le jeu couvrira les événements la série dans son mode histoire.

Dragon Ball: Sparking! ZERO promet surtout un “nombre historique de personnages jouables, chacun avec des capacités, des transformations et des techniques caractéristiques“. Au visionnage de la bande-annonce, nous pouvons déjà être sûrs que les personnages suivants apparaîtront dans le jeu :

Goku

Vegeta

Broly

Freezer

Piccolo

Krilin

Tenshinhan

Yamcha

Trunks du Futur

C-17

C-18

Cell

Mister Satan

Boo

Bergamo

Jiren

Bandai Namco a d’ailleurs confirmé dans une récente publication sur X que les personnages Piccolo, Krillin, Tenshinhan et Yamcha seront de la partie. La firme a partagé pour l’occasion de belles images.

🎮 Dragon Ball: Sparking! ZERO sera-t-il jouable à plusieurs ?

Si l’on en croit les informations présentes sur le Playstation Store, Dragon Ball: Sparking! ZERO sera un jeu solo, auquel il ne sera pas possible de jouer à deux en local. Ce qui serait une grande première pour un jeu de la licence Dragon Ball Z, et pour un jeu de combat plus particulièrement.

Il est toutefois indiqué que le jeu disposera d’un mode multijoueur en ligne. Ainsi, les affrontements jusqu’à deux joueurs seront bel et bien possibles, sous réserve de disposer d’une connexion Internet, et d’un abonnement, selon la plateforme utilisée.