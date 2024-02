Dragon Ball Sparking Zero : ce mode culte sera absent, les fans lancent une pétition

Une fonctionnalité majeure de la série Budokai Tenkaichi sera absente de Dragon Ball : Sparking Zero. Les fans déçus viennent de lancer une pétition pour pousser Sony et Microsoft à revenir sur leur volonté de ne pas intégrer ce mode de jeu très apprécié de la communauté.

© Bandai Namco

Dragon Ball : Sparking Zero, le successeur spirituel de la licence Budokai Tenkaichi, commence à se dévoiler de plus en plus aux joueurs. Petit à petit, Bandai Namco présente le roster extrêmement fourni du prochain épisode de la saga de jeux de combat.

Une bande-annonce publiée en janvier montrait un combat explosif entre Goku et Vegeta dans Dragon Ball : Sparking Zero. Même si ce trailer représentait un véritable appel du pied aux fans, ces derniers regrettent l’absence d’un mode culte dans le jeu, au point de lancer une pétition pour que les développeurs l’incluent.

Une pétition lancée pour le retour d’un mode culte dans Dragon Ball Sparking Zero

Bandani Namco veut probablement faire rayonner Dragon Ball : Sparking Zero sur la scène esport grâce à son large casting de personnage, son mode multijoueur et son gameplay dynamique. Malheureusement pour les joueurs qui espéraient simplement affronter un ami bien installés sur leur canapé, cela ne sera pas possible.

Les YouTubeurs SofianLeGEEK et Yekais ont pu s’entretenir avec les producteurs Jun Furutani et Ryo Mito. L’occasion de confirmer que Dragon Ball : Sparking Zero ne possède pas de mode coop local en écran partagé, contrairement aux Budokai Tenkaichi. Cela ne résulte pas d’une décision des développeurs, mais des politiques de Sony et Microsoft qui cherchent à vendre plus de consoles.

Notez que les pages Steam et du PlayStation Store de Sparking Zero ne mentionnent pas non plus de mode coop en écran scindé. Une décision bien mal accueillie par la communauté, qui réagit déjà. Une pétition en ligne sur Change.org cherche à recueillir un maximum de signatures pour faire plier les deux constructeurs.

EXCLUSIVE NEWS de Dragon Ball: Sparking ZERO! 🇫🇷⬇️ [ ROSTER / LOCAL / GT..] officiel



🔹Jun Furutani prend les rênes en tant que producteur de Sparking ZERO, mais reste sous la supervision de Ryo Mito, le producteur des séries Dragon Ball Budokai Tenkaichi, qui valide la… pic.twitter.com/CTT0ubEJ09 — LAUN LE MAL (@LaunSSJ) February 2, 2024

« J’adorais jouer avec mes frères avec l’incroyable roster, et nous passions d’innombrables nuits à faire des matchs de rêve. J’ai attendu ce jeu si longtemps, cela ne me dérange pas d’attendre un peu plus longtemps pour que les choses se passent bien ! », lance le créateur de la pétition, Angel Arias Villalona.

À lire > Dragon Ball : si les Super Saiyans sont blonds, ce n’est pas un hasard

Pour l’heure, celle-ci ne recueille que 42 signatures. Il faut dire que l’annonce de l’absence de mode coop local dans Dragon Ball : Sparking Zero ne s’est peut-être pas encore ébruitée. On peut imaginer que davantage de fans exprimeront leur volonté que la fonctionnalité de l’écran partagée soit intégrée lorsque l’annonce de son absence mise en avant.

Malgré cela, le titre prévu pour une sortie fin 2024 ou en 2025 comptera un mode histoire complet faisant suite aux événements de Tenkaichi 3.