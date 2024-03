Dragon Ball : un parc d’attractions spectaculaire va ouvrir, c’est historique

Le premier parc à thème dédié à Dragon Ball vient d’être présenté. Les fans de la saga pourront profiter de plus 30 attractions et de manèges ultramodernes répartis sur sept zones emblématiques de l’histoire de la licence d’Akira Toriyama.

© Qiddiya, Shueisha

La communauté de Dragon Ball est en deuil après la mort d’Akira Toriyama au début du mois de mars. L’œuvre du mangaka japonais fait encore partie des plus cultes de la pop-culture et inspire encore les créateurs du monde entier.

Étonnement, il manquait encore une pierre à l’édifice de la légende construite par Dragon Ball, elle qui s’est exportée en jeu vidéo ou encore au cinéma. Le premier parc d’attractions dédié à la licence culte vient de se dévoiler et il s’annonce spectaculaire.

Le premier parc à thème Dragon Ball au monde présenté, il sera gigantesque

Le site officiel de Dragon Ball annonce qu’un parc à thème dédié à l’œuvre d’Akira Toriyama est actuellement en construction en Arabie Saoudite. Le lieu en cours de construction se trouvera à Qiddiya, une immense zone de divertissement et de tourisme en développement depuis 2019.

À lire > Dragon Ball : le top 10 des meilleurs films que vous devez absolument voir

Le premier parc à thème Dragon Ball s’étendra sur plus de 500 000 m² « et comprendra sept zones différentes qui recréent divers lieux emblématiques de la série originale, tels que Kame House, Capsule Corporation et Beerus’s Planet », en référence aux sept boules de cristal. À titre d’exemple, Disneyland Paris occupe 520 000 m² et le parc Astérix 220 000 m².

L’endroit évoquera l’histoire de Dragon Ball du premier manga jusqu’à Dragon Ball Super, en pause pendant quelques semaines. Le parc compte plus de trente attractions dont cinq manèges décrits comme ultramodernes. Le Shenron de 70 mètres de haut entouré de montagnes russes est probablement l’un d’entre eux.

Comme à Disneyland ou au parc Astérix, les visiteurs pourront faire une petite pause dans un des restaurants de la zone. Le parc Dragon Ball comptera aussi plusieurs hôtels pour ceux qui veulent profiter au maximum de l’expérience.

Pour le moment, la date de l’ouverture n’a pas été communiquée ni par Qiddiya, ni par le site officiel de la licence. En attendant, les fans peuvent découvrir les premières images et vidéos conceptuelles du parc Dragon Ball.