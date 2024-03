Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, est mort à 68 ans d’une grave maladie

© AFP, Toei Animation

Les fans de mangas respectent autant leurs œuvres préférées comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto que les mangakas qui les créent et leur font vivre ces histoires légendaires. Voilà pourquoi toute une communauté se retrouvait aussi peinée lors de la disparition de Kentarō Miura, le créateur de Berserk, en 2022.

Une autre figure mythique vient de nous quitter. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est décédée le 1ᵉʳ mars dernier à l’âge de 68 ans.

Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball et figure importante du jeu vidéo, est décédé à 68 ans

Le site officiel de Dragon Ball a annoncé la triste nouvelle à 4h du matin en France. Akira Toriyama, créateur du manga culte, s’est éteint le 1ᵉʳ mars dernier à l’âge de 68 ans en raison d’un hématome sous-dural. Il s’agit d’une accumulation de sang qui survient sous la dure-mère, une membrane qui protège le cerveau.

« Grâce au soutien de nombreuses personnes à travers le monde, il a pu continuer ses activités créatives pendant plus de 45 ans. Nous espérons que le monde unique des créations d’Akira Toriyama continuera d’être aimé par tous pendant encore longtemps », peut-on lire dans le communiqué.

Akira Toriyama s’était d’abord distinguée grâce à Dr Slump, son premier manga. Cependant, il a véritablement changé à lui seul le monde de la pop-culture grâce à Dragon Ball, dont le premier tome sort en novembre 1984.

Un très grand nombre d’œuvres se sont inspirées de son travail, comme Naruto et One Piece. Masashi Kishimoto et Eiichiro Oda, respectivement créateurs des deux mangas, ont déjà rendu hommage à celui qu’ils considèrent tous deux comme un ami et un mentor.

Akira Toriyama travaillait aussi sur la licence Dragon Quest, dont le prochain épisode est en développement, en tant que character designer (en plus d’avoir occupé le même poste sur Chrono Trigger et Blue Dragon).

Sandland, le jeu vidéo adapté d’un de ses mangas, doit sortir dans quelques semaines, le 26 avril 2024. Il travaillait aussi sur la série Dragon Ball Daima. Un hommage devrait également lui être rendu dans Dragon Ball Sparking Zero, qui paraîtra dans les prochains mois.

Le Japonais laisse donc plusieurs projets orphelins en plus d’éventuels travaux futurs, comme le regrette le communiqué officiel du site Dragon Ball. La plateforme précise qu’elle n’accepte pas les envois de fleurs et de cadeaux pour respecter le souhait de tranquillité d’Akira Toriyama. Toutefois, elle tiendra la communauté informée sur la manière dont sa mémoire sera honorée.