Dreame L10s Pro Ultra Heat : l’aspirateur robot qui nettoie lui-même sa serpillière à l’eau chaude

L10s Pro Ultra Heat et sa station / Crédit : Dreame

Réputé dans le domaine des aspirateurs robots, Dreame se montre particulièrement innovant et actif, multipliant les nouveautés et les produits. Le constructeur, désormais référencé chez les principaux revendeurs en France, a profité de l’édition 2024 du CES de Las Vegas pour ajouter un nouveau membre à sa série à succès des L10s.

Baptisé DreameBot L10s Pro Ultra Heat, son dernier-né reprend bon nombre des fonctionnalités du L10s Pro en y ajoutant quelques nouveautés destinées à automatiser un peu plus le nettoyage des sols.



En ce début d’année, Dreame s’attaque ainsi au nettoyage automatique des deux petites serpillières rondes équipant son robot, qui sera désormais fait à l’eau chaude dans la station, le tout suivi d’un séchage à l’air chaud, pour plus d’efficacité. La marque Ecovacs propose déjà cette fonction depuis quelques mois sur son Deebot T20 Omni, mais pour Dreame c’est une première. Et pour l’occasion la marque propose un kit de raccordement à l’eau pour un remplissage et une vidange entièrement automatisés, comme sur l’excellent Dreame L20 Ultra testé par la rédaction.

L10s Pro Ultra Heat – les réservoirs / Crédit : Dreame

L10s Pro Ultra Heat : des fonctions de dernière génération

Ce ne sont pas les seules nouveautés du L10s Pro Ultra Heat qui passe à la vitesse supérieure en termes de puissance d’aspiration passant de 5300 PA à 7000 Pa, pour éliminer toutes les saletés y compris sur les tapis épais. Si la batterie reste de 5200mAh, la charge rapide est désormais de la partie. Côté fonctionnement, la station intègre des réservoirs à eau propre et sale de capacités plus importantes (4,5L/4L) ainsi qu’un sac de 3,2L pour la poussière. Elle devrait donc se montrer plus volumineuse que sur le modèle précédent. Grâce à tout cela, l’aspirateur robot devrait toutefois offrir à son propriétaire jusqu’à 75 jours sans qu’aucune action de sa part soit nécessaire.



On retrouve également la récente technologie MopExtend qui permet de nettoyer parfaitement y compris le long des plinthes grâce aux deux serpillières qui se déploient. La fonction de détection du niveau de saleté des sols CleanGenius est également présente. Autant de fonctions haut de gamme présentes sur le très haut de gamme L20 Ultra et qui seront désormais démocratisées sur le L10s Pro Ultra Heat.

L10s Pro Ultra Heat – technologie MopExtend / Crédit : Dreame

Le L10s Pro Ultra Heat sera commercialisé au prix de 999 euros dès le 31 janvier. Le Kit de raccordement sera lui disponible au prix de 199 euros.

Dreame Z10 : l’aspirateur balai avec station

En ce début d’année, Dreame propose également un aspirateur balai sans fil, livré avec sa propre station de vidange automatique. Profitant de 65 minutes d’autonomie, le Station Z10 est équipé d’un puissant moteur (108000 tours/min) pour aspirer facilement tous types de particules, qu’il s’agisse de poussière, cheveux, poils d’animaux ou débris plus importants.

Dreame Z10 Station / Crédit : Dreame

La tête principale (multi-surfaces) intègre des LED bleues pour mieux détecter les saletés à apirer. Une fois le nettoyage terminé, il suffit de presser un bouton pour transférer celles-ci vers le bac à poussière de 2,5L de la station.

L’aspirateur sans-fil Z10 Station est disponible chez Amazon au prix de 499 euros. Il sera également vendu chez Boulanger et Fnac Darty.

En 2024, Dreame compte diversifier ses gammes avec le lancement d’un robot tondeuse dans le courant du premier semestre, le Roboticmower A1.