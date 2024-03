Dune 2 explose les compteurs et surclasse déjà le premier volet

Dune 2 continue d’attirer les foules. Le second volet vient de franchir un palier symbolique au box-office mondial. Avec 494,7 millions de dollars engrangés, il fait déjà mieux que le premier volet, lequel était toutefois sorti en pleine pandémie de coronavirus.

Après avoir pris le temps d’installer l’intrigue dans le premier chapitre, Denis Villeneuve est passé à la vitesse supérieure. Dune, deuxième partie nous propulse dans l’apprêté de la planète Arrakis, développant les enjeux politiques, militaires et philosophiques noués par l’auteur Frank Herbert. Plus de deux semaines après sa sortie, le premier bilan est déjà très positif pour le film qui a eu droit à des critiques dithyrambiques.

Dune : Seconde partie vient ainsi de franchir une étape cruciale en matière de billets vendus. Ce week-end, il a notamment engrangé 51,2 millions de dollars au box-office mondial, portant son total à 494,7 millions de dollars (pour un budget de 190 millions de dollars). C’est déjà plus que les recettes engrangées par le premier volet de Dune, lequel s’était arrêté juste sous la barre des 402 millions de dollars au box-office international.

Il faut évidemment rappeler que Dune premier du nom était sorti en pleine période de pandémie. Cinémas fermés, réticences des spectateurs à se rendre en salle par crainte de contamination… Réussir à atteindre un tel score était déjà un exploit en soi au vu du contexte. Le film était pour rappel sorti simultanément au cinéma et sur HBO Max aux Etats-Unis.

En France, le second chapitre de Dune attire également les foules dans les salles obscures. Le film porté par Timothée Chalamet et Zendaya a déjà généré plus de 2,4 millions d’entrées. Ces résultats très positifs devraient permettre à Denis Villeneuve de s’atteler à la réalisation d’un troisième volet. Celui-ci sera l’adaptation du roman Le Messie de Dune qui prend corps 12 ans après l’explosion de la guerre galactique.

Si vous hésitez encore à vous rendre au cinéma, nous vous suggérons de lire notre critique de Dune 2 garantie sans spoilers. Entre contemplation, philosophie et action frénétique, nous avons dévoré le film avec délice ; et ce sans trouver le temps long malgré sa durée (166 minutes).