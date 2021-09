Dune : un record de 75 millions de dollars au box-office mondial

Deuxième week-end de sortie et déjà un record pour Dune ! Alors que le film s’apprête à sortir outre-Atlantique, les résultats ailleurs dans le monde sont déjà florissants. Villeneuve peut dormir sur ses deux oreilles : son travail séduit ! Critiques professionnels comme public sont unanimes, le reboot tient toutes ses promesses. Entre un casting 5 étoiles et un visuel léché, Dune peut se vanter d’être LA sensation de cette rentrée, pas loin derrière Shang-Chi. Ces scores devraient donc permettre à la Warner d’enclencher la mise en production d’un second opus très rapidement.

Dune, le succès de l’année 2021 ? – Crédit : Warner Bros Studios

Rien que ce week-end, Dune enregistre un résultat de 36,8 millions de dollars sur 24 marchés internationaux, France comprise. Reste à savoir si les scores en streaming permettront au projet de s’imposer définitivement. Car la Warner attend beaucoup de l’arrivée du film sur HBO Max.

Dune : déjà un record mais des scores à confirmer !

Tous les regards sont désormais tournés vers l’exploitation US et l’arrivée sur HBO. Si la tendance se confirme, Dune sera donc l’un des plus gros cartons de cette année 2021. Normalement, les scores internationaux sont toujours une bonne tendance. Pour l’heure, le film dépasse de loin des titres phares de ces dernières années. Le film peut même se vanter d’être numéro 1 en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Italie.

Mais attention, la concurrence arrive et pourrait encore tout faire basculer. Dans les prochains jours, les salles obscures verront l’entrée du nouveau Bond ou encore de Venom. Dune ne devra donc pas perdre trop de terrain et résister encore quelques semaines. La sortie asiatique risque également de jouer dans la balance. Mais n’en doutons pas, le film jouit déjà d’une cote de popularité remarquée (et remarquable) !

Était-ce prévisible ? Probablement. A grands coups de marketing offensif, Dune était attendu comme le messie. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir (totalement) tué. Une fois, les scores mondiaux consolidés, l’équipe créative pourra fêter son triomphe.

Source : Screenrant