Dune 2 : la suite dépend des résultats du premier opus sur HBO Max

Voilà une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir à Denis Villeneuve ! En guerre contre le streaming, le réalisateur pourrait voir la promesse d’un second opus de Dune réduite à néant. En effet, la Warner semble vouloir attendre les résultats du premier film avant de donner son feu vert définitif pour une suite. Tout semblait pourtant validé, Villeneuve ayant annoncé lui-même la mise en chantier d’un prochain volet. Mais le studio préfère jouer la carte de la prudence. Etant donné le budget pharaonique demandé par une telle production, pas étonnant que les producteurs soient pour le moment « raisonnables » sur la question.

Dune 2 pourrait ne jamais voir le jour – Crédit : Warner Bros

Même si Dune devrait logiquement tutoyer des sommets au box-office mondial, les choses ne sont pas aussi simples. Entre une concurrence féroce et la pandémie qui rode toujours, « mieux ne vaut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué « comme dit le vieil adage.

Dune 2 : Une suite compromise ?

Pour le moment, tous les indicateurs semblent favorables à ce projet. HBO Max vient d’ailleurs de lancer un spin-off baptisé The SisterHood. Mais alors qu’attend la Warner pour valider une suite potentielle ? Un succès ? Les standards sont bien différents depuis la pandémie mondiale. Parle t-on de retombées économiques ou de l’exhalation populaire ? D’ordinaire, lorsqu’un film ne rencontre pas son public en salles, il est souvent boudé sur les services de streaming. Alors avec une double sortie, les cartes sont une nouvelle fois redistribuées.

De son côté, l’équipe se tient déjà prête. Pour Chalamet, une suite serait tout bonnement « un rêve ». Villeneuve, pour sa part, continue d’attaquer la Warner sur sa stratégie commerciale. Selon ses propos, le studio se sert là d’une excuse toute trouvée pour promouvoir facilement sa plateforme de films à la demande. Des poursuites judiciaires pourraient même être entamées, selon plusieurs médias spécialisés. Alors entre conflits internes et incertitude, autant dire que rien n’est pour l’heure gagné !

Il ne reste plus qu’à suivre les premiers résultats de Dune pour deviner le destin de cette potentielle nouvelle franchise. Villeneuve avait déjà tenté de tourner les deux films en même temps, en vain. Et la Warner semble vouloir lui mettre encore quelques bâtons dans les roues . Certains y voient une vengeance à peine dissimulée. D’autres comprennent totalement cette décision économique et légitime.

Source : Screenrant