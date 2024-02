Dune 2 : les premiers avis parlent d’un chef d’œuvre, que vaut cette suite très attendue ?

Dune 2 arrive dans une semaine et les critiques commencent à pleuvoir. Que pense la presse du second opus de la franchise cinématographique de Denis Villeneuve ? Résumé des premiers avis.

Dans l’ensemble, la presse a adoré Dune 2 de Denis Villeneuve

Les critiques saluent l’interprétation des acteurs, l’écriture et les effets visuels épiques

Dune 2 sort le 28 février en France, dans les salles obscures

Dune 2 figure parmi les films très attendus de 2024. Avec lui, on retrouve d’autres productions comme Deadpool 3 qui a dévoilé son premier trailer ou encore Joker 2 avec ses photos de Lady Gaga en Harley Quinn. Alors que le long-métrage de Denis Villeneuve arrive le 28 février en France, que pensent les critiques ? Voici les premiers avis sur le blockbuster adapté de l’œuvre de Frank Herbert.

La presse partage son avis sur Dune 2 de Denis Villeneuve

Dans l’ensemble, les critiques de Dune 2 sont excellentes, comme pour le premier film. Il faut dire que Denis Villeneuve a atteint un succès critique et commercial assez impressionnant, cette réception étonne peu.

Pour Courtney Howard qui écrit notamment pour Variety, c’est un carton plein : “Dune 2 est à tomber par terre, c’est incroyable. Il y a une montée en puissance dans la tête et le cœur lors des scènes d’action mais aussi dans son immobilisme soigné et évocateur. Timothée Chalamet et Zendaya se livrent dans un film singulier. Austin Butler est transformé, hypnotisant et séduisant. Encore une belle interprétation de Dave Bautista. Rebecca Ferguson marque l’écran et s’impose. Florence Pugh a le meilleur rôle de sa carrière”.

Diego Audaluz en parle comme le premier “MUST SEE” des blockbusters de 2024. Le journaliste pour Deadline ou encore Indiewire partage aussi un avis enthousiaste : “Dune 2 est un film à la réalisation cinématographique monumentale. Mieux que le premier film d’un point de vue de l’écriture, de la technique et de la thématique. [Denis] Villeneuve livre un film plus ambitieux, épaulé par l’incroyable performance et la moralité complexe de Timothée Chalamet”.

Sean O’Connell de CinemaBlend félicite l’ambition du blockbuster qui n’est pas impersonnel contrairement à d’autres grosses productions : “Dune 2 est un cinéma époustouflant à une échelle épique. Denis Villeneuve mêle l’écriture captivante des héros à des effets visuels cinématographiques”. Le journaliste précise tout de même qu’il a préféré le premier opus mais que le second “reste tout de même une énorme réussite”.

Gregory Hellwood de The Playlist a adoré mais tempère en expliquant qu’il a trouvé le film trop long et qu’il l’a aussitôt été oublié le lendemain. Mais le journaliste, comme beaucoup, salue l’interprétation d’Austin Butler qui est “vraiment transformé” en tant que Feyd-Rautha.

Dans l’ensemble, la presse adore Dune 2

Bref, on pourrait continuer longtemps comme ça mais dans les grandes lignes, Dune 2 est une réussite pour la presse. Sachant que le premier opus a été bien reçu par les critiques et les spectateurs, on imagine que cette suite ne déroge pas à la règle. Les retours saluent l’interprétation des acteurs, l’ambition visuelle et les scènes d’action de cette épopée.

Pour rappel, Denis Villeneuve n’est pas fermé à un Dune 3 et Dune: Prophecy se prépare également. Il s’agit d’une série qui se déroule 10 000 ans avant Dune, basée sur le roman La communauté des sœurs.