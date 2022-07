Dune 2 : la date de sortie du film de Denis Villeneuve a été repoussée

Véritable succès international issu du studio Legendary avec Warner Bros. Pictures, le film Dune sorti l’année dernière a dépassé les 400 millions de dollars de recettes au box-office. La suite du long-métrage a été officiellement confirmée quelques jours seulement après la sortie de Dune au cinéma. Initialement, Dune 2 devait sortir le 20 octobre 2023 en salles. La date de sortie vient finalement d’être repoussée d’environ un mois. Dune : Deuxième partie est désormais attendu pour le 17 novembre 2023.

Dune – Crédit : Warner Bros. Pictures

Le long-métrage de Legendary et Warner Bros. a donc été repoussé de quelques semaines, mais les raisons de ce délai sont encore mystérieuses. Ni les producteurs ni le réalisateur Denis Villeneuve n’ont donné plus de détails sur le retard de Dune 2. D’ailleurs, Denis Villeneuve a promis une incroyable tempête de sable qui sera, selon lui, « le défi le plus technique de ma carrière ».

Dune 2, film « plus difficile » que le premier, prend quelques semaines de retard

Le retard de quelques semaines a probablement été causé par un quelconque délai sur le tournage. Plus tôt cette année, Denis Villeneuve pensait que le tournage de Dune 2 allait commencer plus tôt que prévu. Il avait cependant reconnu que « le film sera plus difficile, mais nous savons où nous allons ». En tout cas, la pandémie n’est apparemment pas responsable pour le retard de Dune 2.

Pour le moment, nous avons encore peu d’informations sur Dune 2 si ce n’est que le personnage incarné par Sting sera bien de retour. Dune 2 se basera sur la deuxième partie du roman de Frank Herbert publié en 1965. Il se déroulera juste après les évènements de Dune.

Le casting sera aussi de retour pour Dune 2. On retrouvera donc Timothée Chalamet dans la peau de Paul Atréides, Rebecca Ferguson dans celle de Dame Jessica et Zendaya dans le rôle de Chani. Ils seront rejoints par d’autres acteurs pour les nouveaux personnages de Dune 2 comme Christopher Walken et Léa Seydoux qui joueront respectivement l’empereur Shaddam IV Corrino et Margot Fenring.

Enfin, Denis Villeneuve a déjà teasé que Dune 2 est « le voyage où Paul Atréides et sa mère, Dame Jessica, entrent en contact avec la culture Fremen et rencontrent les Fremen. C’est le voyage de Paul contre l’ennemi. C’est un film qui sera plus cinématographique ».

Source : CBR