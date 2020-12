Les Russes veulent tourner un film dans l’espace avant Tom Cruise

Les USA et la Russie entrent en course – Crédit : Jeremy Thomas / Unsplash

Les films dans l’espace sont légions depuis les débuts du cinéma, du Voyage dans la lune de George Meliès (1902) à Star Wars depuis 1977 en passant par, plus proche de nous, Blade Runner 2049 en 2017. Des longs-métrages tournés dans des studios, reposant sur des effets spéciaux (maquettes, numériques…). Mais récemment, Tom Cruise, qui aime réaliser lui-même ses cascades dans Mission Impossible, avait fait part de son nouveau projet. Celui de tourner un film dans l’espace, aux côtés de SpaceX, qui a déjà envoyé plusieurs astronautes en orbite, accompagnés de… Baby Yoda. Mais la Russie, qui a une appétence pour la science-fiction et les voyages spatiaux, voudrait couper l’herbe sous le pied de l’acteur américain. C’est ce que rapporte ScreenRant, qui cite Sky News.

La Russie veut passer devant les USA et tourner son film dans l’espace

La Russie a toujours aimé la science-fiction. Les plus cinéphiles penseront immédiatement à l’œuvre de Andreï Tarkovski avec Stalker (1979) ou Solaris (1972). Plus récemment, plusieurs blockbusters soviétiques se sont démarqués, comme The Blackout (2019) et Sputnik (2020). Que le pays souhaite couper l’herbe sous le pied des USA, sur fond d’une sorte de Guerre froide non-officielle, n’a rien d’étonnant.

Alors que Tom Cruise doit tourner dans l’espace avec SpaceX avec l’aide de la NASA et Elon Musk pour un budget de 200 millions de dollars, la Russie veut accomplir l’exploit avant ce projet américain. Sky News rapporte que l’agence spatiale russe Roscosmos et Channel One souhaitent tourner dans l’espace en octobre 2021. Konstantin Ernst, à la tête du projet, explique qu’il ne s’agit « pas vraiment de science-fiction mais d’une vision réaliste de notre futur proche ».

Un casting a également débuté, la production cherchant une femme de nationalité russe au casier judiciaire vide pour débuter un entraînement de cosmonaute-chercheuse. Notons que le projet de Tom Cruise débutera au même moment.

La course semble donc lancée pour savoir quel pays ira tourner un film dans l’espace en premier. Sous cette communication qui ressemble fortement à un buzz monté de toutes pièces, il s’agit d’un moment historique pour le Septième art. Tom Cruise, qui impressionne déjà par ses cascades réalisées sans doublure dans Mission Impossible, du haut de ses 58 ans, souhaite également entrer dans la légende.

