Fast & Furious : Vin Diesel révèle que Avengers Endgame l’a inspiré pour un final en deux parties

Disney, en dix ans, a largement fait fructifier le licence Marvel. Fort d’un succès commercial, l’entreprise a annoncé plusieurs productions (sans oublier Star Wars) pour Disney+. Et le bouquet final du MCU n’était autre que Avengers : Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, suite de Avengers : Infinity War – un long-métrage en deux parties. Et cette formule a beaucoup plu à Vin Diesel, acteur principal et producteur de la lucrative franchise Fast & Furious. L’homme a récemment annoncé que le dernier épisode sera en deux parties, inspiré par Avengers : Endgame.

Fast & Furious 10 et 11 formeront un long-métrage final en deux parties

Le long-métrage final en deux parties, nouvelle trajectoire des studios ? Si la formule existe depuis longtemps, on pense aux franchises Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, c’est Avengers Infinity War et Endgame qui font parler d’eux aujourd’hui. En interview, Vin Diesel a révélé que le film en deux parties l’a inspiré pour proposer un final dans le même esprit à Fast & Furious, à savoir les épisodes 10 et 11.

Et bien, c’est en quelque sorte quelque chose qui a toujours été évoqué. Même en 2012, 2013, c’était quelque chose que Pablo (ndlr: Paul Walker, star de Fast & Furious et décédé en 2013 lors d’un accident de la route) et moi évoquions régulièrement, pour terminer avec l’épisode 10. Et c’est une démarche que l’on retrouve dans la franchise Marvel, en voyant cette possibilité de conclure une histoire avec deux films. Mais c’est désormais devenu réel. C’est une idée merveilleuse que nous avons toujours envisagé avec le dixième film, le final, et ce vers quoi notre histoire se dirige.

– Vin Diesel

Cette annonce de Vin Diesel confirme donc que le final de Fast & Furious sera en deux parties, comme chez Marvel. Un final qui, on l’imagine, sera concluant pour les fans de la série. Après tout, jamais la franchise n’a été aussi populaire qu’aujourd’hui. Une réussite possible grâce à sa nouvelle approche, beaucoup plus tournée vers l’action, avec la venue de grands noms comme The Rock et, dans Fast & Furious 9, un certain John Cena…

