Ecto-1 – l’ambulance Cadillac Miller-Meteor 1959 des SOS fantômes recréée dans une vidéo

Ce n’est pas une Cadillac 1959 qui a été utilisée, mais un modèle de 1960 pour être précis. Il est facilement identifiable par des ailerons légèrement plus petits. Mais le résultat, s’il n’est pas 100% fidèle à l’originale, est bluffant. Et la tâche a été pour le moins difficile pour l’équipe de mécaniciens.

Image extraite de la vidéo de la réplique du Ecto-1 – Crédits : Youtube/Videobob moseley

Mesurant 20 pieds de long (6.1 mètres), la Cadillac Miller-Meteor a été produite en très peu d’exemplaires, environ 400. Et grâce à ce rôle dans Ghostbusters, c’est l’un des véhicules les plus reconnaissables de la planète. Néanmoins, trouver une de ces versions fut par conséquent un vrai casse-tête pour Bob Moseley et son équipe. Et ils durent se contenter d’un exemplaire en très mauvais état (le vendeur leur ayant menti) pour créer la réplique dans les temps.

La Cadillac est un cauchemar pour les mécaniciens

La mécanique de ce modèle était loin d’être fiable, au point que durant Ghostbusters 2, les problèmes de la voiture mis à l’écran n’avaient pas été prévus par le scénario. Ils ont même provoqué des retards de tournage et un immense embouteillage dans New York.

La vidéo de l’Ecto-1 de Bob Moseley

Pesant avec un poids à vide colossal de trois tonnes et malgré toute la puissance du moteur, Ecto 1 n’était pas exactement conçu pour la vitesse. On saisit pourquoi la production décida de proposer une version moderne du véhicule pour Ghostbusters 3. Mais un emblème reste un emblème, et les modifications furent une déception immédiate pour les fans.

À voir aussi > SOS Fantômes : le « Proton Pack » est en vente en taille réelle

L’Ecto-1 fut un choix risqué mais payant

L’Ecto 1 Cadillac Miller-Meteor de Ghostbusters était un choix risqué, mais elle a séduit au-delà de toute attente. Et la voiture est maintenant aussi célèbre que le reste de la distribution. Elle est de retour dans le nouvel opus, ainsi qu’avec la vieille équipe dont nous tardions d’avoir des nouvelles depuis Ghostbusters 2.

Ghostbusters Ecto-1 – Crédits : Columbia-Delphi productions

Après ses rôles principaux dans les deux premiers films, un seul des deux exemplaires avait été gardé. Enfin plutôt abandonné aux studios Universal et sans signe d’un troisième film à l’horizon, il est resté là-bas à pourrir. Heureusement, un groupe de fans avait fini par sauver la voiture d’une dégradation totale. Et pour le nouveau SOS fantôme, la production, malgré un résultat final critiqué, a enfin compris qu’il fallait reproduire la légende.

Source : motor1