SOS Fantômes : le « Proton Pack » est en vente en taille réelle

Ghostbusters : Afterlife ou en version française SOS Fantômes : L’héritage vient de sortir dans les salles. Et pour cet Halloween, vous pouvez vous procurer une réplique du sac à dos légendaire (Proton Pack).

Ce « Proton Pack » est sans aucun doute l’accessoire de SOS Fantômes le plus réaliste jamais mis en vente pour le grand public. Les manufacturiers n’ont pas lésiné sur les détails. Ainsi ce n’est pas une machine flambant neuve que vous aurez entre les mains, mais bien une réplique marquée par ses différentes chasses aux fantômes. Haslab met le produit en vente pour la modique somme de 400 dollars aux états-unis.

Le Proton Pack mis en vente en taille adulte – Crédits : Hasbro/Columbia Pictures

Haslab est, brièvement, la branche de Hasbro dédiée aux jouets haut de gamme qu’il ne fabriquera pas à moins que les fans ne promettent de les acheter. Le fabricant a ouvert un projet de financement participatif pour le pack de protons de Spengler, directement scanné à partir de l’accessoire vu dans Ghostbusters: Afterlife. Non seulement il aura des lumières, des sons et un moteur qui fonctionne, mais il y aura un interrupteur que vous pourrez actionner pour choisir les effets Afterlife ou les effets classiques de 1984 Ghostbusters.

D’autres accessoires sont déjà en route pour un auto-financement

De plus, l’accessoire a même un support de crochet en métal pour se connecter au bas de la baguette Neutrona. La baguette Neutrona étant un autre article Hasbro Pulse que vous pouvez précommander pour 125 $. Ne vous inquiétez pas. Si vous ignorez ce qu’est cette baguette, nous vous avons mis une photo.

La baguette Neutrona – Crédits : Hasbro/Columbia Pictures

Il faut dire que ces objets pour le moins onéreux sont destinés pleinement aux fans inconditionnels. Et ils ne manquent pas à l’appel. Ce qui est une bonne nouvelle si vous faites partie de cette catégorie. Car des extensions sont aussi listées en financement participatif. Plus de la moitié des 7 000 contributeurs nécessaires se sont déjà inscrits et il reste encore 45 jours.

Voici les objectifs : 9 000 contributeurs pour débloquer l’extension de classe I : LE PACK CLASSIQUE

11 000 contributeurs pour débloquer l’extension de classe II : THE GHOSTBUSTERS : AFTERLIFE BUNDLE

13 000 contributeurs pour débloquer l’extension de classe III : LE SPÉCIAL SPENGLER

15 000 contributeurs pour débloquer l’extension de classe IV : LE STAND SURNATUREL

Malgré des critiques très partagées pour ce dernier opus, les fans inconditionnels restent bel et bien au rendez-vous.

