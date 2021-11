Ghostbusters : Afterlife, que s’est-il passé pour l’équipe durant ces 35 ans?

– Attention, cet article dévoile des informations contenues dans le film– Victimes de leur succès, les parapsychologues Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler et Winston Zeddemore ont connu une longue période de vache maigre après avoir vaincu Vigo. L’équipe s’est retrouvée au chômage partiel, les fantômes venant à manquer. Pourtant, Egon, dont le personnage était joué par Harold Ramis (décédé en 2014), était convaincu que Gozer allait refaire apparition.

L’équipe de SOS Fantômes – Crédits : Columbia Pictures

Peinant à convaincre ses partenaires, il s’est saisi du matériel sans autorisation, menant à une rupture définitive avec l’équipe. Après son décès pourtant, il apparut qu’il avait raison. Et seul son fantôme pourra expérimenter la réconciliation.

Des personnages forcés à se reconvertir

Après le départ d’Egon, Ray (Dan Aykroyd) redevient le libraire de littérature occulte qu’il était initialement. Mais il conserve avec lui la ligne d’appel d’urgence des Ghostbusters. Quant à Peter (Bill Murray), qui était venu nous titiller dans la bande annonce, il retourne à l’Université ou il excelle à captiver les audiences en tant que professeur. Et Winston (Ernie Hudson) connait le succès financier en se réorientant vers la finance.

Louis Tully (Rick Moranis), lui, ne refait pas apparition. Et Dana Barret (Sigourney weaver) réapparait brièvement aux cotes de Peter dans Afterlife. On ne sait pas si leur relation amoureuse s’est poursuivie. Et rien n’est moins sûr, considérant le coureur de jupons qu’est ce coquin de Peter.

Si ce dernier opus reconnecte avec les deux premiers films, de nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir concernant la ligne des personnages initiaux. Ils sont de retour, oui. Mais pas au centre de l’action. Et quelque chose nous dit que si un quatrième chapitre venait à être produit, il y aurait de la matière scénaristique en reste. Intentionnellement ou non, les auteurs restent très secrets, comme pour le développement de ce dernier épisode.

