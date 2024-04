Elden Ring : Shadow of the Erdtree vous demande de battre ces 2 boss avant d’y jouer

Si vous voulez vous lancer dans l’extension Shadow of the Erdtreet d’Elden Ring, il faudra battre Général Radahn et Mohg, le Seigneur du sang, si ce n’est pas encore fait. Voici où les trouver et comment les vaincre.

Elden Ring vous demande de battre ces 2 boss pour lancer Shadow of the Erdtree

Les boss qu’il faut battre, si ce n’est pas encore fait, son le Général Radahn et Mogh, le Seigneur du sang

L’extension Shadow of the Erdtree sort le 21 juin sur PC, PlayStation et Xbox

FromSoftware vous a prévenu : Shadow of the Erdtree aura des boss aussi forts que Malenia, pas moins. Autant dire que les joueurs se tiennent prêts à retourner dans le royaume de l’Entre-terre, le 21 juin. Sauf que comme beaucoup d’extensions, il faut atteindre un certain point pour en profiter. Plus exactement, il vous est demandé de vaincre le Général Radahn et Mohg, le Seigneur du sang.

Shadow of the Erdtree demande de battre ces deux boss

Il n’est pas nécessaire de finir Elden Ring pour se lancer dans Shadow of the Erdtreet mais deux boss doivent être terrassé pour que la quête permettant de débuter l’extension débute. Le premier, c’est le Général Radahn.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, il faudra se rendre dans le château du Lion Rouge pour le trouver. Attention, l’affrontement est très rude puisqu’il s’agit d’un boss légendaire. Préparez-vous au mieux et n’hésitez pas à suivre les tutos mais si vous jouez à Elden Ring, vous savez forcément à quoi vous en tenir en termes de difficulté.

Quant à Mogh, le Seigneur du sang, il faut se rendre dans le palais Mohgwyn en passant par une partie dissimulée dans la région de la Cime des Géants. Un téléporteur vous amène directement à lui et, encore une fois, on vous recommande la vidéo ci-dessous pour le trouver plus rapidement.

Shadow of the Erdtree est l’extension la “plus vaste” de FromSoftware

C’est le 21 juin prochain que Shadow of the Erdtreetsortira sur PC, PlayStation et Xbox. Cette extension d’Elden Ring, lauréat de récompenses prestigieuses comme le jeu de l’année aux Game Awards et Golden Joystick Awards, vous ouvre la porte d’une nouvelle aventure. FromSoftware décrit ce contenu additionnel comme le “plus vaste” jamais développé de son histoire.

Pour le moment, très peu de détails ont été partagés à son propos. FromSoftware sait que le mystère fait le sel de ses jeux de type Souls-like, d’où cette petite communication alors que la date de sortie approche.