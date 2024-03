Elden Ring : le DLC sera impitoyable avec des boss aussi forts que Malenia

Hidetaka Miyazaki, le réalisateur d’Elden Ring, dévoile que le DLC Shadow of the Erdtree comptera de nombreux boss aussi difficiles à battre que Malenia. Les joueurs pourront tout de même compter sur des armes inédites pour venir à bout de ces adversaires redoutables.

Les fans ont enfin pu découvrir le DLC d’Elden Ring, Shadow of The Erdtree, grâce au trailer diffusé par Bandai Namco fin février. La bande-annonce du contenu additionnel développé par From Software mêlait séquences de gameplay et cinématiques.

Ces dernières en dévoilaient un petit plus sur le scénario de ce nouveau morceau d’aventure. Ce retour dans l’Entre-terre ne sera pas du tout une promenade de santé pour les joueurs, puisque Hidetaka Miyazaki, réalisateur d’Elden Ring, confirme que les boss du DLC seront impitoyables.

Le DLC d’Elden Ring aura des boss aussi difficiles que Malenia

Hidetaka Miyazaki multiples les prises de paroles depuis la sortie du trailer de L’Ombre de l’Arbre-monde. Après avoir dévoilé qu’il restait encore un secret à découvrir dans Elden Ring, il se livre cette fois sur le contenu du DLC à venir le 21 juin sur PlayStation, Xbox et PC.

Les joueurs doivent s’attendre à une difficulté aussi élevée que dans l’aventure principale, voire plus, en raison des boss redoutables présents dans le contenu additionnel.

« Fondamentalement, l’approche de la difficulté reste inchangée par rapport au titre principal. La liberté dont vous disposez pour faire face aux menaces est la même, et certains boss difficiles, comme Malenia dans l’histoire principale, n’ont pas besoin d’être vaincus », détaille le réalisateur d’Elden Ring.

Les Sans-éclat sont prévenus, ils vont certainement revivre le cauchemar que leur a fait vivre Malenia à cause d’un ou plusieurs boss de Shadow of the Erdtree. Heureusement, huit nouveaux types d’arme et des sorts inédits seront à votre disposition pour venir à bout de ces terribles adversaires.

L’Odachi, un grand sabre japonais que l’on retrouve notamment dans Nioh, fera son arrivée dans le DLC. Rappelons que Malenia n’était clairement pas le seul boss difficile du jeu principal. Le Duo Sanctechair ou Radahn pouvait aussi poser de sérieux problèmes aux joueurs. D’ailleurs, il faudra impérativement avoir vaincu ce dernier ainsi que Mohg pour accéder au contenu additionnel.

Dans son interview à Famitsu, Hidetaka Miyazaki assure que L’Ombre de l’Arbre-monde est le DLC le plus ambitieux de l’histoire de FromSotfware. En se souvenant de l’envergure de The Ringed City, la dernière extension de Dark Souls 3, les fans peuvent déjà se montrer très optimiste sur la richesse et la durée de vie de Shadow of the Erdtree.