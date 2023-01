Elon Musk : 134 vols en Jet Privé en 2022, son bilan carbone dévoilé

Environ un mois après avoir été censuré par le réseau social, le compte @ElonJet – ressuscité depuis – vient de publier l’ensemble des trajets effectués par Musk cette année. Force est de constater que les 134 vols effectués par le milliardaire en 2022 ont beaucoup pollué. Ce sont plus de 1 800 tonnes de CO2 qui ont été relâchées dans l’atmosphère en raison du transport de l’actuel propriétaire de Twitter. Les 134 vols du Jet Gulfstream G650ER de Musk ont permis à ce dernier de parcourir le monde entier : finale de la coupe du monde au Qatar, vacances à Mykonos, séjours en France.

Gulfstream G650ER, le jet privé d’Elon Musk à 75 millions de dollars © Tom’s Guide

Il y a aussi des vols plus insolites (et dramatiques d’un point de vue environnemental) comme un vol d’une durée totale de 6 minutes qui aurait pu être sûrement facilement remplacé par un trajet moins polluant. À ce jour, nous ne connaissons pas les raisons de ce vol, il pourrait être dû à un repositionnement de l’avion à l’aéroport de Long Beach. Ou peut-être bien que le milliardaire avait oublié son chargeur d’iPhone dans sa chambre d’hôtel. On ne le saura jamais. L’ensemble des trajets effectués en 2022 ont un coût d’exploitation estimé à plus de 2,6 millions de dollars. 1,1 million de dollars uniquement dépensé pour l’achat de carburant.

Musk supprime de Twitter le compte @ElonJet, il renaît sous un autre nom

C’est l’une des nombreuses polémiques qui ont marqué le rachat de Twitter ces derniers mois. En décembre dernier, le compte @ElonJet de Jack Sweeney avait été supprimé du réseau social par les équipes de Twitter. La raison mentionnée par Musk concernait sa sécurité. Pour respecter les nouvelles conditions d’utilisation du réseau social et ne pas délivrer des informations compromettantes sur la position du milliardaire, le nouveau compte intitulé @ElonJetNextDay publiera les mêmes informations, avec un décalage de 24 heures. Une astuce trouvée par Sweeney permettant ainsi à ce dernier de continuer à dénoncer le coût environnemental des jets privés tout en remplissant le règlement intérieur de Twitter.

Source : businessinsider.com