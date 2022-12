Twitter : le compte qui piste le jet privé d’Elon Musk fait son grand retour

Gulfstream G650ER, le jet privé d’Elon Musk à 75 millions de dollars © Tom’s Guide

Il y a quelques jours, le compte Twitter @ElonJet a tout bonnement été banni de Twitter. Pour rappel, il se consacrait à dévoiler tous les trajets effectués en jet par l’homme d’affaires, et ce en temps réel. Son administrateur Jack Sweeney exploitait des données en libre accès afin de dénoncer l’impact nocif sur l’environnement des trajets en jet répétés du milliardaire.

Il faut dire que Sweeney et son compte @ElonJet étaient dans le viseur du boss de Twitter depuis un bon moment. En janvier, Elon Musk avait même offert 5000 dollars à l’étudiant pour qu’il arrête de traquer ses déplacements. Jack Sweeney avait rejeté son offre en exigeant plutôt 50 000 dollars pour qu’il cesse son activité, une proposition déclinée par le principal intéressé.

Le jet d’Elon Musk va continuer à être surveillé mais en différé

Alors que son compte comptait plus d’un demi million d’abonnés, Elon Musk a sévi dernièrement. Le patron de SpaceX a révélé qu’une voiture transportant son fils X Æ A-12 12 avait été suivie par un harceleur à Los Angeles. Et d’accuser le compte @ElonJet de nuire à sa sécurité et à celle de ses proches. Une nouvelle politique a été mise en place dans la foulée afin d’interdire le partage de localisation en temps réel sur le réseau à l’oiseau bleu.

Banni, Jack Sweeney a finalement pu faire son retour par l’entremise du compte @ElonJetNexDay. Le principe reste identique à la différence que les déplacements sont notifiés avec un décalage de 24 heures. Il semble que les efforts de Sweeney soient conformes aux nouvelles règles de Twitter ; lesquelles stipulent qu’il est permis de partager « des informations accessibles au public après un délai raisonnable, de sorte que l’individu ne risque plus de subir de dommages physiques ».

Reste à savoir si Twitter ne décide pas de sévir à nouveau en bannissant également ce compte. À l’heure où nous écrivons ces lignes, @ElonJetNextDay est suivi par 4380 abonnés.