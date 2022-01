Elon Musk offre 5 000 $ à un ado pour qu’il arrête de traquer son jet privé sur Twitter, il en veut 50 000

Elon Musk a proposé 5 000 $ à un jeune de 19 ans pour qu’il arrête de traquer son jet privé avec un bot Twitter. Cette somme n’est pas suffisante pour l’ado qui négocie et demande 50 000 $ pour financer ses études et acheter une Tesla Model 3.

Un jeune homme de 19 ans, Jack Sweeney, a créé l’année dernière un bot Twitter. Celui-ci est capable de suivre en temps réel la position des jets privés appartenant aux milliardaires, y compris celui d’Elon Musk. L’homme le plus riche du monde s’en est aperçu et il n’a évidemment pas apprécié. Cela pose un « risque de sécurité », selon le message privé qu’il a envoyé au jeune homme.

Elon Musk – Crédit : TIME

Elon Musk a donc proposé 5 000 $ à l’adolescent pour qu’il arrête de traquer son jet privé et supprime son compte Twitter. Cependant, il en faut plus pour convaincre le jeune homme qui n’est pas impressionné par cette somme. Celui-ci a décidé de négocier avec le milliardaire et lui a demandé 50 000 $ pour supprimer le compte.

Elon Musk refuse de verser 50 000 $ au jeune homme

Elon Musk a demandé à Jack Sweeney : « que dirais-tu de 5 000 $ pour ce compte et m’aider à rendre plus difficile généralement pour les gens fous de me suivre ? » Le jeune a répondu que « cela me semble faisable, le compte et mon aide. Une chance d’augmenter cela à 50 000 $ ? ».

Jack Sweeney a expliqué au PDG de Tesla que cette somme l’aiderait à financer ses études et peut-être même à acheter une Model 3, la même voiture utilisée par la police britannique pour faire des courses poursuites. Elon Musk a répondu qu’il allait y réfléchir, avant de lui dire que « cela ne semble pas correct de payer pour fermer ce compte ». C’est pour cette raison que le jeune homme a décidé de rendre la conversation publique.

Néanmoins, l’adolescent a donné quelques conseils à Elon Musk pour l’aider à bloquer le suivi de son jet privé. Il lui a expliqué comment changer l’identifiant de son avion. En tout cas, le compte Twitter est toujours actif comme vous pouvez le voir ci-dessous. Il continue à partager la position du jet d’Elon Musk. Comme Jack Sweeney, « nous traquons l’avion et non qui peut être à bord ».

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

Source : Ubergizmo