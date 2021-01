Elon Musk devient l’homme le plus riche du monde, sa réaction va vous surprendre

Elon Musk est officiellement l’homme le plus riche du monde. Bien que mondialement célèbre pour sa vision et son caractère atypique, Elon Musk ne faisait jusqu’ici pas partie des hommes les plus riches du monde. Il n’était d’ailleurs même pas dans le top 50 l’année dernière. Ce nouveau statut représente donc une réelle nouveauté pour Elon Musk. La carrière du fantasque patron de Tesla a connu de nombreuses transitions. Entre fintech (Paypal), aérospatiale (SpaceX) ou encore automobile (Tesla), Elon Musk n’hésite pas à entreprendre des projets radicalement opposés. Désormais sur le toit du monde, l’homme d’affaire américain a réagi à ce nouveau titre à sa façon.

Crédits : Wikipédia

« Étrange… Bon, on retourne au boulot ». Voila ce qu’en pense Elon Musk. Apparemment étonné par ce nouveau statut, le businessman ne semble pas s’enthousiasmer. Il faut dire qu’on parle ici d’un bourreau de travail. Entre Tesla et SpaceX, Elon Musk est sur tous les fronts, cherchant à révolutionner le monde de l’automobile le matin, et à planifier la conquête de Mars l’après-midi. Et aussi en passant quelques soirées sur Cyberpunk 2077. Elon Musk est un homme fantasque et atypique, critiqué par certains, vénéré par d’autres. Quoi qu’on en dise, Elon Musk est un businessman surdoué, comme le prouve ce nouvel achèvement personnel.

Well, back to work … — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Tesla : la valeur de l’action multipliée par huit en un an

L’envolée de la prodigieuse fortune d’Elon Musk est due principalement à l’explosion du prix de l’action Tesla. Celle-ci était évaluée à moins de 100 dollars en Janvier 2020, contre plus de 800 à l’heure actuelle. Évidemment, on ne parle ici que de valorisation, et non du compte en banque d’Elon Musk, mais les faits sont là. Estimée à 188 milliards de dollars, sa fortune a été approximativement multipliée par sept depuis Janvier 2020. Une croissance colossale. Pour comparaison, Disney a racheté les droits de Star Wars à George Lucas pour environ 4 milliards de dollars, soit environ 2% du patrimoine d’Elon Musk. Qui sait, ce chiffre lui donnera peut-être l’idée de lancer un nouveau service de streaming pour concurrencer Netflix et Disney+ ?

Alors que Bill Gates a glané les titres d’homme le plus riche du monde en grande majorité entre 1994 et 2017, bien qu’ayant ponctuellement été destitué notamment par Warren Buffet et Carlos Slim Helú, c’est bien Jeff Bezos qui était sur le trône ces trois dernières années. Le patron d’Amazon était d’ailleurs encore secondé par Bill Gates, décidément éternel. Maintenant qu’Elon Musk a conquis la Terre, il ne lui reste plus qu’à se focaliser sur la conquête de Mars. Pour rappel, son but ultime est d’envoyer un million de personnes sur la planète rouge d’ici 2050.

Source : Engadget