Enola Holmes 2 : voici la date de sortie du film Netflix et les bandes-annonces

Les bandes-annonces du film Enola Holmes 2 viennent d’être diffusées par Netflix. Le film sera disponible le 4 novembre 2022 sur la plateforme de streaming. À l’affiche, on y retrouvera Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Helena Bonham Carter.

Enola Holmes 2 © Netflix

Plus de deux ans après les débuts d’Enola Holmes sur Netflix, qui aura reçu de nombreuses critiques élogieuses, une suite est enfin prête à être diffusée sur les écrans du monde entier. Millie Bobby Brown est donc de retour pour Enola Holmes 2, reprenant son rôle de détective pour une nouvelle aventure.

Le service de streaming avait commandé une suite du film Enola Holmes peu de temps après sa diffusion et les fans pourront enfin voir ce que la suite leur réserve lorsqu’elle arrivera le mois prochain. La bande-annonce officielle est à retrouver ci-dessous.

Enola Holmes 2 : date de sortie et bandes-annonces

Voici le synopsis du film qui avait été divulgué l’année dernière. Tout juste sortie du triomphe de la résolution de sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son célèbre frère, Sherlock (Henry Cavill), et ouvre sa propre agence. Résignée à accepter les froides réalités de l’âge adulte, elle est sur le point de fermer boutique lorsqu’une fille propose à Enola son premier travail officiel : retrouver sa sœur disparue.

Brown et Cavill ne sont pas les seules stars à revenir pour cette suite. Helena Bonham Carter revient pour reprendre le rôle de leur mère, Eudoria Holmes. Louis Partridge est également de retour dans le rôle de Tewkesbury. Susie Wokama reviendra en tant qu’Edith et Adeel Akhtar dans le rôle de Lestrade. Le film verra deux nouveaux arrivants : David Thewlis et Sharon Duncan-Brewster.

L’attente d’Enola Holmes 2 touche à sa fin puisque le film devrait sortir sur Netflix dans moins d’un mois. Enola Holmes 2 sera diffusé sur Netflix dans le monde entier le 4 novembre 2022.