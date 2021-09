Millie Bobbie Brown et Helena Bonham Carter de retour dans Enola Holmes 2

Les stars Millie Bobbie Brown (Stranger Things) et Helena Bonham Carter (Harry Potter, Sweeney Todd) partageront la vedette avec Henry Cavill (The Witcher, Man of Steel) dans Enola Holmes 2.

Millie Bobbie Brown et Helena Bonham Carter face à face dans Enola Holmes (Crédits : Netflix)

Voilà déjà un an que la détective en herbe Enola Holmes a débarqué sur Netflix. La jeune héroïne est interprétée par Millie Bobbie Brown, qui jouera à nouveau Eleven dans la saison 4 de Stranger Things. L’actrice a ébloui les fans avec cette revisite originale de l’univers de Sherlock Holmes. Enola, une jeune fille excentrique et intelligente, est la sœur de Sherlock Holmes (Henry Cavill). Contrainte de quitter sa maison d’enfance à cause de sa mère Eudoria (Helena Bonham Carter), elle se retrouve à Londres où elle doit résoudre une énigme de son cru.

Millie Bobbie Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter… Tous les acteurs du premier film seront dans Enola Holmes 2

Netflix a annoncé le retour de la jeune détective rebelle dans un deuxième épisode d’Enola Holmes, avec un tout nouveau mystère à résoudre. On y retrouvera beaucoup de visages familiers, en plus des frère et sœur Holmes interprétés par Henry Cavill et Millie Bobbie Brown. David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney et Serrana Su-Ling Bliss complètent la distribution.

À lire aussi > The Witcher saison 2 : chaque épisode aura « plusieurs cliffhangers », dévoile Henry Cavill

Lors de l’événement mondial de Netflix Tudum, la plateforme de streaming a également annoncé ce week-end que Louis Partridge reprendrait son rôle du vicomte Tewksbury, fugueur aux côtés d’Enola. Enfin, le magazine Variety vient tout récemment de confirmer que la matriarche de la famille, Eudoria Holmes, sera à nouveau interprétée par Helena Bonham Carter. L’actrice au caractère trempé a joué un rôle clé dans le premier épisode de Enola Holmes, et pourrait bien continuer à tirer quelques ficelles derrière sa fille dans le second. On peut retrouver notamment Helena Bonham Carter dans des films comme Sweeney Todd, Les Miserables et la série Harry Potter.

Enola Holmes 2 : mêmes réalisateur et scénariste pour la suite des aventures de la sœur de Sherlock Holmes

Le réalisateur Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), lauréat d’un Emmy et d’un BAFTA, et le scénariste Jack Thorne (Harry Potter et l’Enfant maudit, Les Aéronautes), lauréat d’un BAFTA et d’un Tony, sont également de retour pour cette suite directement inspirée des livres très appréciés des aventures d’Enola Holmes, écrits par Nancy Springer.

76 millions de foyers avaient visionné le premier épisode d’Enola Holmes dans les 28 premiers jours qui ont suivi sa sortie. On souhaite au second épisode, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée, de faire lui aussi partie des films et séries Netflix les plus regardés dans le monde.

Source : Variety