State of Play : voici le récap avec les annonces de jeux PS5

Le State of Play organisé par PlayStation ce 31 janvier a réservé de nombreuses annonces importantes de jeux prévus en 2024 et au-delà sur PS5. Voici le résumé de l’événement avec les titres les plus importants dévoilés.

© Sony

Les événements jeux vidéo de Sony réunissent toujours un grand nombre de téléspectateurs, comme ce fut le cas du PlayStation Showcase en mai 2023. Les joueurs peuvent y découvrir des annonces de jeux souvent extrêmement attendus en cours de développement à venir sur leur console.

On savait que le premier State of Play de l’année 2024 devait nous en dire plus sur Rise of the Ronin et Stellar Blade. Pour le reste, il fallait se connecter sur les comptes YouTube, Twitch ou TikTok de PlayStation ce mercredi à 23h. Si vous n’avez pas suivi le State of Play en direct, voici le résumé de l’événement.

Un dernier tour de force pour Helldivers 2

© Sony

Helldivers 2 a ouvert le bal lors du State of Play. Quelques jours avant sa sortie fixée au 8 février sur PS5 et PC, Arrowhead Game Studios et PlayStation présentaient une dernière fois leur TPS explosif. La bande-annonce met en avant les différents biomes que le joueur pourra découvrir dans l’aventure.

Surtout, le trailer fait la part belle au large arsenal (mitrailleuses, lance-flammes, tourelles…) que vous aurez à votre disposition pour décimer un bestiaire qui semble encore plus fourni que dans le premier opus. Avant sa sortie, vous avez encore le temps de rassembler des amis pour profiter de Helldivers 2 en multijoueur.

Stellar Blade dévoile son univers et son gameplay en profondeur

© Stellar Blade

C’est en avril 2019 que Project Eve se montrait pour la première fois, avant de devenir Stellar Blade. Depuis, les amateurs d’univers post-apocalyptique et d’action-RPG prennent leur mal en patience en attendant la sortie de l’exclusivité PlayStation.

Le State of Play a dévoilé en profondeur l’univers du jeu et son scénario. Eve, l’héroïne principale, devra tout simplement reprendre la Terre laissée aux mains des Naytibas et sauver l’humanité exilée dans une colonie spatiale.

Lors de son aventure, Eve pourra acquérir de nouvelles compétences et améliorer son équipement. Le jeu promet aussi des combats exigeants, notamment face aux boss. La date de sortie de Stellar Blade est fixée au 26 avril 2024 exclusivement sur PS5.

Sonic X Shadow Generations, un remaster généreux prévu cet automne

© SEGA

Sonic Generations fait son grand retour dans un remaster nommé Sonic X Shadow Generations. Pour marquer le coup, Sega a conçu une toute nouvelle campagne pour Shadow. Celle-ci vous emmènera à la découverte des origines du personnage.

Vous pourrez aussi profiter de certains « des meilleurs niveaux en 2D et en 3D de Sonic dans Sonic Generations, tous remastérisés et étendus pour la PS5 et la PS4 », se félicite la firme japonaise. Sonic X Shadow Generations sortira l’automne prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch.

Silent Hill : The Short Message, une expérience originale déjà jouable

© Konami

Voilà un State of Play que n’oublieront pas les fans de Silent Hill. La saga phare de Konami s’est d’abord distinguée avec un premier titre dont le scénario avait fuité depuis un moment. Il s’agit de Silent Hill : The Short Message.

L’œuvre nous compte l’histoire de la jeune Anita, qui va tenter de percer le mystère derrière un immeuble abandonné, tristement connu pour les suicides dont il a été le théâtre. La bande-annonce nous montre justement Anita tomber du haut de celui-ci.

Silent Hill : The Short Message traite de thématiques sensibles, notamment du harcèlement scolaire, dont son amie Maya était visiblement victime. Vous pouvez jouer au titre dès maintenant sur PS5 et bonne nouvelle, il est entièrement gratuit. L’expérience dure environ deux heures.

Silent Hill 2 Remake ne rassure pas vraiment

© Konami

Voilà plus d’un an que Silent Hill 2 Remake ne faisait plus parler de lui officiellement. Le trailer présenté lors du State of Play n’avait rien de particulièrement rassurant. Dans celle-ci, Konami et Bloober Team ont décidé de mettre en avant les combats à la troisième personne du jeu.

Il ne s’agit clairement pas de la composante qui a contribué à rendre l’œuvre originale légendaire. Cette « bande-annonce de combat » prouve que l’esprit de ce remake semble bien loin de celui du Silent Hill 2 de 2001. Bien sûr, le titre pourrait malgré tout être un très bon survival-horror. Malheureusement, Silent Hill 2 Remake ne possède toujours pas de date de sortie.

Death Stranding 2 vous donne rendez-vous sur la plage en 2025 sur PS5

© Sony

On peut dire que Kojima Productions a monopolisé l’attention lors du State of Play avec son trailer de plus de 9 minutes de Death Stranding 2, soit un quart de la durée du show. Sam (Norman Reedus) et Fragile (Léa Seydoux) vont rejoindre l’organisation Drawbridge chargée de protéger l’humanité.

Troy Baker, qui reprend son rôle de Higgs Monaghan, semble vouloir mettre des bâtons dans les roues au héros. Il dispose maintenant d’une nouvelle arme, une guitare électrique. Au sens propre. Le destin de Lou, le BB de Sam, pourrait se retrouver au cœur de la trame scénaristique du jeu nommé Death Stranding 2 : On the Beach. Le trailer dévoile aussi pour la première fois le personnage interprété par Elle Faning. Rendez-vous en 2025 pour découvrir l’expérience concoctée par le studio japonais.

Rise of the Ronin présente sa vision du Japon lors du State of Play

© Sony

Rise of the Ronin nous emmène au Japon, à la fin du shogunat Tokugawa. Même s’il ressemble de près à Ghost of Tsushima, le trailer du State of Play permet de tout de même de voir plusieurs mécaniques qui différencient le jeu de Koei Tecmo de celui de Sucker Punch.

Le personnage principal pourra se servir d’une sorte de planeur nommé l’Avicula pour parcourir les cieux du Japon. Les combats semblent également bien plus exigeants que dans Ghost of Tsushima. Le jeu sortira le 22 mars sur PS5.

Physint, le mystérieux jeu d’action et d’espionnage d’Hideo Kojima exclusif à Sony

Le State of Play s’est conclu avec une annonce conjointe d’Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios et d’Hideo Kojima. Le créateur japonais prépare un nouveau jeu d’action et d’espionnage en exclusivité pour Sony nommé Physint. Son développement commencera juste après celui de Death Stranding 2.

Le titre sera l’aboutissement de ses 40 ans de carrière, révèle Hideo Kojima. Il s’agira d’un jeu, mais aussi d’un film en termes d’histoire, de casting et de graphismes. Le Japonais veut définitivement faire disparaître la frontière entre les deux médias.

Les fans de Metal Gear Solid devraient apprécier ce retour aux sources alors que la saga culte est au point mort. Physint sortira exclusivement chez PlayStation, mais la PS6 pourrait très bien sortir avant lui.