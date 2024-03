Epic Games Store : partez à l’aventure dans le jeu gratuit de la semaine !

L’Epic Games Store continue de nous alimenter en jeux gratuits. Et on ne va pas s’en plaindre ! Après avoir offert deux titres, la plateforme met à notre disposition Islets. Dans ce Metroidvania, vous devrez rattacher cinq îles et venir à bout de créatures démoniaques.

L’Epic Games Store peut se targuer d’avoir franchi le seuil des 270 millions d’utilisateurs. Nombre d’entre eux ont notamment été attirés par l’opération hebdomadaire organisée par la plateforme. Pour rappel, un ou plusieurs jeux deviennent gratuits le temps d’une semaine. De quoi nourrir sa ludothèque sans rien débourser. Ce mois-ci, l’Epic Games Store a offert The Bridge et Deus Ex: Mankind Divided Call of the Wild: The Angler.

Plus récemment, Invincible Presents: Atom Eve et Call of the Wild: The Angler sont également devenus gratuits. Ils le resteront encore pendant quelques heures avant de laisser leur place à Islets. Développé par Kyle Thompson, ce jeu de type Metroidvania nous fait incarner une souris intrépide nommée Iko. Sa mission ? Parvenir à réunifier les cinq îles en réactivant leur noyau magnétique respectif.

Islets est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Pour ce faire, vous devrez notamment venir à bout des nuées de monstres qui hantent les différentes îles séparées. En guise d’arsenal, vous pourrez seulement compter sur une épée et un arc. Outre les affrontements, vous devrez aussi réussir les différentes phases de plateforme qui se présenteront à vous. Veillez également à collecter les bonus cachés qui parsèment les niveaux. Vous pouvez notamment échanger votre argent pour améliorer votre arsenal et votre santé.

Tancé pour pour son gameplay redondant, Islets n’en reste pas moins un Metroidvania efficace qui devrait séduire les amoureux du genre. Il sera disponible gratuitement sur la plateforme d’Epic du 28 mars au 4 avril. Pendant qu’on vous tient, on en profite pour vous rappeller que Windows 7, 8 et 10 32 bits ne seront plus supportés à partir de juin 2024. Pour continuer à utiliser l’Epic Games Store en toute sécurité, il faudra passer à une version plus moderne de l’OS.