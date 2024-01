Epic Games Store : évadez-vous dans le jeu gratuit de la semaine

C’est une embellie hebdomadaire qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. Chaque semaine, l’Epic Games Store met à notre disposition un nouveau jeu gratuit qu’il est possible de récupérer sans aucune contrepartie. Cette stratégie permet à Epic d’attirer les joueurs sur sa plateforme. Motivés par l’attrait d’un titre offert, ces derniers vont télécharger le launcher et seront ainsi susceptibles d’y faire leurs emplettes plus tard.

Ces jours-ci, la plateforme vidéoludique fait la part belle aux jeux de logique. Après avoir offert Infinifactory, un jeu de puzzle façon planification industrielle, l’Epic Games Store donne accès gratuitement à Doors: Paradox, un jeu d’évasion truffé d’énigme développé par Big Loop Studios et édité par Snapbreak Games. Avant de vous expliquer brièvement son principe, voici quelques images de présentation de ce titre sorti en 2022 :

Doors: Paradox est le jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store

Le but de Doors: Paradox ? Ouvrir des portes en résolvant des énigmes. Pour ce faire, vous devrez affûter votre sens de l’observation afin d’interagir avec les objets du décor et les indices cachés. Ces derniers vous aideront à actionner divers mécanismes et à venir à bout des casse-têtes. Une fois que tous les items seront placés au bon endroit, la serrure s’ouvrira, vous permettant d’accéder au niveau suivant.

Outre son aspect interactif très plaisant, les joueurs apprécient fortement les décors féériques et relaxants de ce jeu qui récompense la patience, la logique, la déduction mais aussi la mémoire. Evidemment, la difficulté sera croissante au fur et à mesure que vous avancerez dans l’aventure, les puzzles devenant plus corsés chemin faisant. Forêt accueillante, oasis fertile, futur… votre guide temporel Zula vous réserve 13 niveaux avec chacun un thème singulier.

Pour en savoir plus sur le lore, n’hésitez pas à collecter l’intégralité des parchemins qui vous révéleront l’histoire sur le chaos et l’ordre narrée dans le jeu. Doors: Paradox sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 1er au 8 février.

