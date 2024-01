Epic Games Store : un nouveau jeu gratuit arrive pour les amateurs de défis

Après nous avoir envoyés en mer avec Sail Forth, l’Epic Games Store offre cette semaine un jeu de plateforme indépendant au style rétro : LOVE. Du mode speedrun au système de respawn à la carte, il devrait convenir aux joueurs de tous les niveaux.

Nous avons fini l’année 2023 et commencé 2024 avec une myriade de cadeaux grâce à l’Epic Games Store. La célèbre plateforme a organisé son traditionnel Noël, offrant notamment A Plague Tale: Innocence, Saints Row et Ghostwire: Tokyo. Dans la foulée, elle est revenue à son rythme hebdomadaire de dons en mettant Sail Forth à notre disposition. Un jeu d’exploration maritime qui sera encore disponible jusqu’à jeudi, 17h. Passé ce délai, un autre titre sera proposé gratuitement : LOVE.

Il s’agit d’un jeu de plateforme indépendant développé par Fred Bois et édité par Mokuzai Studio LLC qui date de 2014. Il est notamment reconnaissable par son style rétro minimaliste composé de graphismes en pixel art. Le principe est simple : sauter de plateforme en plateforme et éviter les nombreux pièges afin de passer au niveau suivant. LOVE sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 18 au 25 janvier.

Le jeu de plateforme LOVE devient gratuit sur l’Epic Games Store pendant une semaine

Chose appréciable, LOVE s’adapte bien aux différentes aspirations des joueurs. Ceux qui ne veulent pas se mettre de pression pourront affiner à leur guise le niveau de difficulté et définir des points de réapparition sur le parcours. Les joueurs en quête de défi opteront quant à eux pour le mode Speedrun qui consiste à terminer les 16 niveaux du jeu le plus rapidement possible.

Les plus doués graviront ainsi les échelons du classement en ligne qui répertorie les meilleurs temps des joueurs du monde entier. Alternativement, vous pouvez aussi tenter de faire un bon speedrun sur un seul niveau.

Une fois les 16 niveaux complétés, il est possible d’accéder à trois niveaux bonus de LOVE 2 : kuso ou au mode Remix. De quoi vous occuper si vous n’avez pas envie de tenter le mode Speedrun. Il est aussi possible de créer ses propres niveaux ou de vous frotter aux niveaux créés par la communauté.

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur sur l’Epic Games Store ? Sachez que d’autres plateformes proposent aussi régulièrement des offres alléchantes. C’est notamment le cas de GOG qui offre actuellement une cinquantaine de jeux divers et variés !