Epic Games Store : le nouveau jeu gratuit va plaire aux amateurs de vitesse

Cette semaine, l’Epic Games Store fait les yeux doux aux amateurs de courses automobiles avec son nouveau jeu gratuit. La plateforme met à notre disposition Dakar Desert Rally qui met à l’honneur la plus célèbre course de rallye du monde.

L’Epic Games Store a offert près de 400 jeux depuis 2018. Récupérer tous les cadeaux aurait donc permis de faire une économie de 9400 euros selon une étude de PCGamesN. La plateforme n’agit évidemment pas sans arrière-pensées, sa stratégie de dons visant à attirer les joueurs dans ses filets. En attendant, si vous êtes à l’affût chaque semaine, vous avez largement de quoi vous concocter une grosse ludothèque sans frais.

La rédaction s’efforce de vous signaler les nouveaux jeux gratuits afin que vous ne passiez pas à côté. Evidemment, tous les titres offerts ne vous plairont pas, la sélection étant très éclectique. Après avoir offert le jeu d’évasion Doors: Paradox, Epic a mis deux jeux gratuits à notre disposition ces derniers jours, à savoir Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle. Ces derniers seront encore disponibles quelques heures avant de laisser leur place à Dakar Desert Rally.

Epic Games Store : Dakar Desert Rally est le jeu gratuit de la semaine

Comme son nom l’indique, Dakar Desert Rally vous plonge dans l’atmosphère de l’illustre rallye-raid marathon qui se tient chaque année. Ce titre promet ainsi de vous faire vivre les sensation de l’emblématique course automobile, en mettant notamment à votre disposition des véhicules et des équipes sous licence (motos, voitures, camions, quads et buggies).

Dans ce jeu (vendu habituellement 29,99 euros sur la plateforme d’Epic), vous retrouverez plus de 30 étapes complètes des courses officielles des éditions 2020, 2021 et 2022 du Rallye Dakar. Vous aurez la possibilité de jouer en solo et en multijoueur. Outre vos concurrents directs, vous devrez également vous méfier de la météo capricieuse, entre tempêtes de sable, soleil cuisant, pluies diluviennes et boue.

Pour rendre l’expérience encore plus immersive, vous pourrez vous équiper d’un volant gaming, de nombreuses références étant prises en charge. Dakar Desert Rally sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 15 au 22 février. Vous pourrez vous rendre sur la plateforme à partir de 17 heures pour récupérer votre cadeau.