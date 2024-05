Epic Games Store : un nouveau jeu gratuit arrive, c’est un AAA apprécié

Pour récupérer des cadeaux, il faut penser à farfouiller chaque semaine du côté de l’Epic Games Store. Tout récemment, la plateforme a lancé son évènement Mega Sale. Outre de nombreuses promotions, l’EGS nous a déjà gratifiés de trois jeux AAA gratuits. Après Farming Simulator 22, il est ainsi possible de récupérer Chivalry 2 depuis jeudi dernier. L’offre sera disponible jusqu’au 6 juin, date à laquelle un dernier gros jeu sera proposé en accès libre.

Comme souvent, le leaker billbil-kun a vendu la mèche. Marvel’s Midnight Suns sera le quatrième jeu offert sur l’Epic Games Store dans le cadre du Mega Sale. Il s’agit d’un jeu de rôle tactique qui a reçu un très bon accueil critique. Il mélange RPG tactique, jeu de cartes et combats au tour par tour. Des éléments purement RPG sont également au cœur du gameplay puisqu’il est possible de personnaliser profondément votre personnage et de développer vos héros.

Marvel’s Midnight Suns est gratuit sur l’Epic Games Store

Vous incarnez Hunter, un héros entièrement personnalisable qui fera cause commune avec les héros mythiques de l’écurie Marvel à l’instar des Avengers et des X-Men. Face à Lilith et ses sbires démoniaques, vous devrez aligner une équipe adaptée sur le champ de bataille. Chaque héros dispose de capacités singulières à développer et de cartes à jouer qui symbolisent leurs actions. A vous de tout combiner avec intelligence pour venir à bout de vos adversaires.

A lire > Meilleurs PC portables gamer : lequel choisir en 2024 ?

Entre deux combats, vous pourrez aussi flâner du côté de l’Abbaye. Une base où vous trouverez des secrets qui vous aideront dans votre quête contre les forces du mal. Vous aurez aussi la possibilité d’interagir avec les héros Marvel lorsqu’ils seront au repos. Marvel’s Midnight Suns sera disponible gratuitement du 6 au 13 juin prochain. Il viendra s’ajouter à la longue liste de cadeaux faits par l’Epic Games Store.