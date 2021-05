Espace : cette vidéo impressionnante montre la naissance des étoiles

Dans l’Espace, les étoiles ont toutes un cycle de vie comme notre Soleil. Elles naissent et meurent lorsqu’il n’y a plus de fusion dans leur noyau. Des chercheurs ont réalisé une simulation de la naissance des étoiles dans cette vidéo.

Depuis les premières observations spatiales, la naissance des étoiles dans l’Espace est un phénomène qui passionne toujours autant, même à l’heure actuelle. Elles connaissent effectivement un cycle de vie avec une formation et une disparition. D’ailleurs, des chercheurs ont récemment suggéré que des étoiles composées d’antimatière pourraient se cacher dans notre galaxie.

La formation des étoiles dans une nébuleuse – Crédit : Mike Grudić / STARFORGE

Les étoiles naissent toujours au sein de ce qu’on appelle une nébuleuse. Il s’agit d’un nuage géant de gaz et de poussière notamment composé d’hydrogène, d’hélium et de lithium. Quand le nuage s’effondre sur lui-même à cause de sa gravité, il se contracte et forme plusieurs noyaux qui deviendront plus tard des étoiles. Des astronomes ont aussi récemment découvert une zone de la Voie lactée remplie d’étoiles sur le point d’exploser.

Cette vidéo de la formation des étoiles est unique en son genre

Des chercheurs d’universités différentes ont travaillé ensemble sur le projet STARFORGE qui se concentre principalement sur la naissance des étoiles. Ils ont réussi à mettre au point une simulation de la naissance des étoiles qui est la meilleure à avoir été réalisée à ce jour. Vous pouvez retrouver la vidéo partagée sur YouTube ci-dessous.

Comme l’ont précisé les chercheurs, « il s’agit d’une vidéo de la première simulation numérique de la formation d’étoiles dans un nuage moléculaire géant massif ». Ils ont d’ailleurs surnommé la nébuleuse : « l’enclume de la création ». Bien entendu, la vidéo réalisée avec la simulation de STARFORCE montre des phénomènes qui ne se déroulent pas en une minute, mais bel et bien en plusieurs millions d’années.

La disparition des étoiles diffère en fonction de leur nature. Par exemple, une étoile ordinaire voit son noyau (aussi appelé naine blanche) se refroidir avant de s’éteindre. L’étoile devient alors une naine noire. Néanmoins, s’il s’agit d’une étoile massive aussi ou plus grande que le Soleil, son noyau explose avec la force d’une arme nucléaire en mourant. Enfin, Michael Grudić qui est co-auteur de l’étude a expliqué que « les astronomes simulent la formation d’étoiles depuis une vingtaine d’années maintenant, mais STARFORGE est un bond en avant dans la technologie. D’autres modèles n’ont pu simuler qu’une petite parcelle du nuage où se forment des étoiles, et non le nuage entier en haute résolution ».

