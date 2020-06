Essayez votre prochaine voiture en réalité virtuelle avec l’app Aerolarri

L’application Aerolarri fonctionne en lisant l’environnement à l’aide de la caméra du téléphone ou de la tablette.Elle fait apparaître un véhicule au choix. Les rendus 3D sont traités sur l’écran d’un appareil à raison de 60 images en réalité augmentée par secondes Plusieurs véhicules haut de gamme sont présents dans le catalogue. Chevrolet Corvette C8, SRT Demon, Lexus LC 500, Porsche 911, Dodge Challenger, Ford GT, Nissan GT-R, ,Koenigsegg Gemera et Jesko, Acura NSX, Bloodhound LSR …

Crédit : Aerolarri

Personnalisation du véhicule

Grâce aux fonctionnalités du programme, ses utilisateurs peuvent interagir avec la voiture. Ils peuvent aussi bien changer les couleurs de la carrosserie, ou changer la taille de la roue qu’ajuster l’écartement des ailes. Bien entendu, il est possible de monter à bord du véhicule. En effet, les détenteurs de l’application peuvent virtuellement conduire les voitures. Tout est pris en compte : le mouvement, le style de conduite, la rapidité…

Version gratuite ou payante

Cette application innovante est compatible avec iOS et Android. Il suffit de la télécharger depuis l’App Store et Google Play. Une version gratuite existe, mais elle est limitée à deux ensembles de roues HoloSpect et à quelque modèle de voiture. Un abonnement annuel de 7,99 $ (7,13 euros) est donc nécessaire afin d’obtenir toutes les fonctionnalités ainsi que les accessoires de voitures.

Conseils d’utilisation

L’environnement photographié doit être très bien éclairé, afin que les images en réalité augmenté puissent être optimales. Il ne faut pas utiliser l’application sous la pluie ou sur une surface réfléchissante. Le programme deviendra confus et les objets pourraient flotter. Il est important de bien redimensionner la voiture dépendamment des objets tout autour. Si la voiture vous échappe, il faudrait simplement redémarrer la scène. Afin de faire un enregistrement sur iOS, il faut utiliser lu bouton « Enregistrement d’écran » dans le « Centre de contrôle ». Pour l’enregistrement audio simultanément à l’enregistrement d’écran, il faut appuyer longuement sur le bouton d’enregistrement d’écran et activer le micro

Source : Carscoops