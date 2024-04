Tesla : la date de sortie de la prochaine voiture électrique dévoilée par Elon Musk

Tesla, le constructeur automobile électrique dirigé par Elon Musk, s’apprête à dévoiler un nouveau véhicule : un robotaxi. Ce véhicule autonome sans volant ni pédales promet de changer la face du transport, mais entre ambitions démesurées et réalité technologique, il y a encore un pas à franchir.

Tesla Robotaxi (concept)

Tesla dévoile la date de sortie de son robotaxi, un véhicule autonome sans volant ni pédales.

Elon Musk promet une révolution du transport, mais la technologie n’est pas encore tout à fait au point.

Elon Musk, le fantasque patron de Tesla, a annoncé une date clé : le 8 août prochain sera dévoilé le robotaxi tant attendu de la marque californienne. Cette annonce intervient alors que Tesla traverse une période délicate, marquée par des ventes en baisse et un moral en berne.

Elon Musk promet la Lune avec son robotaxi Tesla : rêve ou réalité ?

Cette annonce surprise intervient juste après que Reuters ait révélé, citant des sources internes, que Tesla abandonnait son projet de voiture électrique à bas coût (25 000 dollars) pour se concentrer sur le robotaxi. Une information aussitôt démentie par Elon Musk sur son réseau social, sans pour autant apporter de précisions.

Si l’idée d’un robotaxi sans volant ni pédales est séduisante, elle ne date pas d’hier chez Tesla. Depuis des années, Elon Musk multiplie les promesses et les reports concernant la conduite autonome intégrale.

En 2016, il assurait une traversée des États-Unis en pilotage automatique pour fin 2017, sans succès. En 2019, c’était au tour du lancement de robotaxis et d’un réseau de transport autonome, encore une fois repoussé. Dernier épisode en date : la commercialisation d’un robotaxi sans volant promise pour 2024.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Faut-il croire aux promesses d’Elon Musk ?

Aujourd’hui, les Tesla sont équipées d’un système d’assistance à la conduite baptisé Autopilot. Un autre système, baptisé Full Self-Driving (FSD) et facturé 12 000 dollars supplémentaires, promet une conduite autonome intégrale… un jour. Or, la réalité est toute autre : les Tesla ne sont pas autonomes et nécessitent une vigilance permanente du conducteur, y compris pour des fonctionnalités comme le stationnement automatique ou le guidage sur autoroute.

Le 8 août prochain levera-t-il le voile sur une véritable révolution du transport ou s’agira-t-il d’un nouveau coup de communication d’Elon Musk pour relancer l’intérêt autour de Tesla ? Rendez-vous est pris pour connaitre les caractéristiques techniques et surtout, le calendrier de déploiement de ce fameux robotaxi. Une chose est sûre : l’avenir de la mobilité autonome se joue aussi chez Tesla.