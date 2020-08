Facebook commence à fusionner les discussions d’Instagram et celles de Messenger

Crédit : Katka Pavlickova / Unsplash

Aux États-Unis, quelques utilisateurs d’Android et d’iOS ont reçu une mise à jour d’Instagram. Selon nos confrères de The Verge, ces derniers ont vu apparaître une fenêtre pop-up au lancement de l’application Instagram. Celle-ci leur a indiqué que « il existe une nouvelle façon d’envoyer des messages sur Instagram ». Parmi les nouvelles fonctionnalités listées, nous retrouvons l’arrivée de discussions colorées. Il est aussi possible de réagir aux messages avec n’importe quel emoji et de glisser pour y répondre. La nouveauté la plus importante de cette mise à jour est la fonctionnalité d’envoyer des messages aux amis qui utilisent Facebook.

La fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle

Lorsque les utilisateurs concernés ont accepté de mettre à jour Instagram, le logo en haut à droite d’Instagram Direct qui permet d’accéder à la messagerie instantanée a été remplacé par celui de Facebook Messenger. Comme promis par Facebook, les discussions sont effectivement plus colorées. Néanmoins, ce n’est pas encore possible d’envoyer des messages aux utilisateurs de Facebook directement depuis Instagram.

Facebook begins merging Instagram and Messenger chats in new update https://t.co/NnsBvDS3fV pic.twitter.com/HIyrzSmynS — The Verge (@verge) August 15, 2020

Le géant américain est probablement en train de tâter le terrain avant de rendre cette fonctionnalité réellement disponible. Cette nouvelle mise à jour n’est pas réellement surprenante. Elle s’inscrit dans sa volonté d’unifier ses plateformes, et plus particulièrement leur service de messagerie instantanée. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait d’ailleurs confirmé que ce nouveau système de messagerie sera chiffré de bout en bout pour assurer la protection de ses utilisateurs.

Instagram n’arrête pas d’accueillir des nouveautés ces derniers temps. Il y a seulement quelques jours, nous vous annoncions que Facebook lançait officiellement Reels sur la plateforme. Il s’agit de la fonctionnalité de vidéo courtes concurrençant le réseau social TikTok qui pourrait être banni du territoire américain si Microsoft ne le rachète pas à temps. Quelques semaines plus tôt, un nouvel outil permettant de collecter des fonds pour des causes personnelles a aussi été introduit sur le réseau social.

Source : The Verge