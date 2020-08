Facebook : le sosie de TikTok, Reels, est officiellement lancé sur Instagram

Facebook vient de lancer officiellement sa nouvelle fonctionnalité pour remplacer TikTok qui est sur le point de se faire bannir et ainsi mettre fin à sa domination sur le marché des vidéos courtes. Elle s’appelle Reels et elle est disponible sur Instagram.

Après plusieurs mois de tests et d’ajustements dans plusieurs pays du monde, Reels est enfin prête à être déployée sur Instagram. C’est la nouvelle fonctionnalité développée par Facebook dans le but de concurrencer TikTok qui occupe toujours la première place du podium mondial des vidéos courtes musicales. Facebook y travaillait bien entendu avant l’annonce du bannissement du réseau social chinois. Alors que Reels devait être au départ une alternative à TikTok, elle va finalement peut-être devenir sa remplaçante.

Reels est fin prêt pour remplacer TikTok et tenter de devenir le numéro 1 des vidéos courtes aux États-Unis

La plateforme chinoise n’a plus qu’une quarantaine de jours pour signer un contrat avec Microsoft et ainsi éviter de se faire bannir aux États-Unis. Nous n’avons pas encore eu de nouvelles de leur négociation, mais Microsoft est bien déterminé à racheter TikTok. D’ailleurs, Facebook n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les vidéos courtes dont les internautes raffolent. Fin 2018, il avait lancé pendant un court moment l’application Lasso qui fut un échec complet. Même YouTube est en train d’essayer un format de vidéos de 15 secondes.

D’après Instagram, « Reels vous permet de créer des vidéos amusantes à partager avec vos amis ou avec n’importe quelle personne sur Instagram. Vous pouvez enregistrer et modifier des vidéos multi-clips de 15 secondes avec du son, des effets, et en utilisant de nouveaux outils de création. Vous pouvez partager des reels avec vos abonnés sur le fil, et si vous possédez un compte public, les diffuser plus largement auprès de toute la communauté Instagram grâce à un nouvel espace dans Explorer. Les reels dans Explorer permettent à chacun de se transformer en créateur sur Instagram et de toucher de nouvelles audiences dans le monde entier. ». Reels reprend donc les mêmes que fonctionnalités que TikTok.

Il y a de fortes chances que Reels devienne très rapidement populaire, notamment aux États-Unis. En effet, le territoire américain comprend plus de 100 millions d’utilisateurs TikTok qui vont devoir se rabattre sur une plateforme similaire en cas de bannissement du réseau chinois. La popularité et la réputation d’Instagram vont aussi probablement contribuer en grande partie au succès prochain de Reels.

