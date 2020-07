Instagram : vous pouvez désormais collecter des fonds pour des causes personnelles

Le test se déroulera dans un premier temps aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande sur Android, puis sur iOS. Bien que les utilisateurs puissent choisir de lancer une cause ou de soutenir une cause existante, Instagram indique que tous les collecteurs de fonds seront d’abord contrôlés pour s’assurer qu’ils respectent les directives et les règles en vigueur.

Crédit : Facebook

Cette fonctionnalité, déjà présente sur Facebook, permet aux utilisateurs de créer leur propre campagne sur l’application ou de faire un don à une cause sans l’aide d’une plateforme tierce ou d’un lien externe

Instagram : la fonction de commentaires épinglés est désormais accessible à tous

Les catégories approuvées par Instagram vont de l’aide à une entreprise en difficulté et de la prise en charge des frais médicaux ou funéraires au paiement des frais de scolarité ou des fournitures scolaires et même au financement d’un passe-temps ou à l’achat d’équipements sportifs.

Il y a cependant certaines restrictions concernant les collecteurs de fonds qui vendent des articles en échange d’un don, financent des campagnes politiques ou violent les normes communautaires de la plateforme. Les utilisateurs doivent également avoir 18 ans ou plus pour créer une collecte de fonds personnelle.

Instagram va revoir les règles de son algorithme contre la discrimination des personnes de couleur

Bien qu’il ne s’agisse que d’un test, il semble probable qu’Instagram finira par le déployer la fonction à l’échelle mondiale. La société affirme que les gens ont collecté plus de 65 millions de dollars pour la COVID-19 pour la justice raciale dans le monde entier à travers Instagram et Facebook depuis janvier.

Comment ça marche ?

Instagram lance une fonction de chat vidéo pour surfer à plusieurs

Pour commencer à utiliser la fonction de collecte de fonds personnelle, les utilisateurs ayant accès à cette fonction doivent appuyer sur « Modifier le profil », « Ajouter une collecte de fonds », puis « Recueillir de l’argent ». Vous choisirez ensuite une photo, sélectionnerez la catégorie de collecte de fonds et entrerez des informations supplémentaires pour donner des détails et encourager les dons. Une fois la demande approuvée, vous pourrez collecter des fonds pendant 30 jours, avec la possibilité de prolonger la collecte de fonds une seule fois pendant 30 jours supplémentaires.

Source : Facebook