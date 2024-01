Facebook et Instagram vont filtrer les messages privés pour protéger les mineurs

Pour renforcer la sécurité des utilisateurs mineurs, Meta va filtrer leurs DM. Les jeunes usagers ne pourront plus recevoir de messages provenant de contacts inconnus sur Messenger et sur Instagram. Seuls leurs amis ou les personnes qu’ils suivent pourront converser avec eux.

© Envato

Les prédateurs rodent sur les réseaux sociaux. Certains tentent notamment d’entrer en contact avec les jeunes internautes via leur messagerie privée. Pour les protéger, Meta déploie plusieurs mesures de sécurité. Depuis 2021, les utilisateurs adultes d’Instagram ne peuvent plus envoyer de messages aux usagers mineurs qui ne les suivent pas.

Sur son blog, l’entreprise vient d’annoncer un renforcement de cette mesure visant à repousser les contacts potentiellement indésirables. Le nouveau paramètre sera activé par défaut. Concrètement, les utilisateurs mineurs ne recevront plus de messages émanant de personnes qu’ils ne suivent pas, qu’importe leur âge. Cette nouvelle protection devrait permettre d’éloigner les harceleurs ainsi que les prédateurs qui se font passer pour des adolescents sur les réseaux.

A lire > Comment modifier son mot de passe Instagram facilement

Messenger et Instagram activent un nouveau paramètre pour protéger les mineurs

Tant que le paramètre sera activé :

Sur Facebook Messenger : les jeunes utilisateurs recevront uniquement des messages provenant de leurs amis Facebook ou de leurs contacts téléphoniques.

Sur Instagram : les jeunes internautes recevront uniquement des messages émanant de personnes qu’ils suivent.

Ce paramètre sera activé par défaut sur tous les comptes détenus par des adolescents de moins de 18 ans. Sur Instagram, ils recevront notamment une notification qui leur confirmera le changement. A noter que les adolescents disposant de comptes supervisés devront obtenir l’autorisation de leurs parents pour modifier ce paramètre.

Plus tôt ce mois-ci, Meta avait annoncé qu’il allait masquer les publications inappropriées pour les adolescents (troubles de l’alimentation, automutilation, suicide, etc) sur Facebook et Instagram. Les jeunes utilisateurs n’accéderont plus aux publications traitant de ces sujets dans leur flux d’actualités. Et ce même si elles sont partagées par des comptes suivis.

Cette décision survient alors que les réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt pour leur propension à recommander des contenus inappropriés aux jeunes usagers. En France, des parents ont notamment porté plainte contre TikTok après le suicide de leur fille, accusant l’algorithme de lui avoir suggéré des vidéos sur le harcèlement scolaire.

Aux Etats-Unis, une mère avait également poursuivi Instagram et Snapchat en justice après le suicide de sa fille, laquelle souffrait d’une addiction aux réseaux sociaux.